3 animaux tués et d'autres blessés, des actes filmés par les vandales

Trois animaux ont été tués et d'autres blessés suite à des actes de vandalisme au Domaine Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne. Les faits se sont déroulés à trois reprises depuis fin mars, rapporte Radio Fribourg.

Un lapin et deux poules sont morts, tandis qu'un coq et un canard ont été blessés. imago images/IP3press

blue News Marc Schaller

Les auteurs ont saccagé les enclos, le poulailler et ont maltraité les animaux. Un lapin et deux poules sont morts, tandis qu'un coq et un canard ont été blessés.

Ces animaux ont fait l'objet de mises en scène filmées. L'exploitant du domaine, Jörg Bizolier, est indigné. Il qualifie ces actes de «jeux totalement imbéciles».

Le Domaine Notre-Dame de la Route est géré par le Centre d'Intégration Socioprofessionnelle (CIS). L'atelier animalier du domaine est dédié aux personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours professionnel.

«Nous avons des animaux avec qui nous travaillons au quotidien afin qu'ils aient confiance en l'homme, qui nous permettent aussi de remettre des personnes en difficulté en confiance. Ces animaux sont dociles et doivent pouvoir être approché par tout le monde» confie Jörg Bizolier à Radio Fribourg.

Suite à ces événements malheureux, huit caméras de surveillance seront installées sur le domaine. L'installation de ce système de sécurité coûtera plusieurs milliers de francs. Jörg Bizolier estime que c'est «malheureux, mais nécessaire». Ce dernier encourage à signaler tout acte suspect.

Plusieurs plaintes pénales ont été déposées et une enquête est en cours par la police cantonale.