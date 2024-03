Dans les coulisses d'une croisière nudiste: les confidences d'un passager

À bord des navires de la compagnie «Bare Necessities», le principe est simple : laissez vos vêtements dans la cabine, voire même dans la valise, car la nudité est de rigueur. Un passager a dévoilé les coulisses de la vie à bord d'un tel navire.

Prendre du bon temps et laisser tout le reste de côté : Il existe des croisières adaptées à presque tous les goûts - même pour ceux qui préfèrent se promener toute la journée en costume d'Eve ou d'Adam. Un passager vient de raconter en détail comment se déroule réellement une croisière naturiste.

L'homme de 67 ans était en voyage d'une semaine dans les Caraïbes avec sa femme et 2000 autres passagers, comme il le partage sur le réseau social Reddit. Pas besoin de trop s'encombrer de bagages : le voyagiste «Bare Necessities» organise les plus grandes croisières nues du monde.

Toutes les occasions sont bonnes pour être nu

Mais quelle peut bien être l'ambiance sur un bateau lorsqu'il n'y a rien à cacher à bord ? En général, «super détendue», assure l'homme. Il précise que le voyage - sa toute première croisière naturiste - «n'était pas une croisière échangiste ou une manifestation sexuellement positive».

Mais les passagers «profitent de chaque occasion pour être nus, car c'est l'essence même de la croisière nudiste». Les vêtements ne sont requis sur le bateau que 30 minutes avant l'arrivée dans un port et 30 minutes après le départ. Ils sont également obligatoires dans la salle à manger et les restaurants.

Le public avait «une grande d'expérience en matière de naturisme» et était en majorité un peu plus âgé. «Je dirais que la plupart avaient entre 50 et 70 ans. Il y avait beaucoup d'hommes gays, mais peu de femmes lesbiennes, pour autant que je puisse en juger. Mais je pense qu'ils seraient à l'aise. C'est un public ouvert.»

Des passagers respectueux

Interrogé sur le «niveau d'attractivité» des personnes sur le bateau, l'homme a répondu : «Les croisières semblent attirer les personnes qui aiment manger et se prélasser, il y avait donc beaucoup de gens gros». La plupart des passagers étaient américains, mais il y avait aussi des Européens et des Australiens à bord, a-t-il ajouté.

Personne n'avait à s'inquiéter que des photos et des vidéos soient prises en cachette par d'autres passagers. «Je m'étais renseigné sur Internet avant le départ et je n'avais pas vu une seule photo de la croisière, à part les photos de groupe officielles pour lesquelles les gens posent volontairement». Les passagers étaient respectueux, et la plupart évitaient d'avoir leur téléphone portable en dehors de leur cabine.

«J'ai pu faire plein de choses amusantes tout nu»

L'hygiène n'était pas un problème, car les passagers utilisaient des serviettes pour s'asseoir, et des serviettes propres étaient disponibles partout sur le bateau.

Il était amusant d'observer que «de nombreuses personnes s'habillaient pour la nuit après avoir passé la journée nues au soleil. Après 18 heures, il y avait donc un mélange éclectique de personnes nues, de personnes habillées normalement et de femmes portant des vêtements sexy comme des chemisiers transparents».

Cette combinaison était assez étrange dans les bars, «mais pour moi, elle faisait aussi le charme de la croisière». D'une manière générale, la croisière a été pour lui une expérience formidable : «Se baigner, traîner, danser, aller dans les bars : J'ai pu faire plein de choses amusantes tout nu».