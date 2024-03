Fille d'un commandant d'Auschwitz: «Je ne refoule plus ce qui s'est passé»

«La zone d'intérêt», le film qui vient d'être récompensé aux Oscars, reconstitue la vie de Rudolf Höss, commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Malte Herwig a été en contact régulier avec sa fille jusqu'à sa mort en 2023 et raconte aujourd'hui les conversations qu'il a eues avec cette dernière dans une interview accordée à blue News.

De gauche à droite : Josef Mengele (1911-1979), responsable d'innombrables expériences médicales sur des prisonniers, Rudolf Höss, commandant du camp de concentration d'Auschwitz, Josef Kramer, commandant du camp de concentration de Bergen-Belsen, et le SS-Obersturmführer Karl Höcker. Imago

Malte Herwig, la semaine dernière, le film oscarisé «La zone d'intérêt» est sorti dans les cinémas suisses. Qu'avez-vous ressenti après l'avoir vu?

J'ai été stupéfait par la froideur et la noirceur de ce film. Mais j'ai absorbé chaque seconde, en regardant les acteurs comme si j'étais dans la pièce avec eux. Le son exerce un attrait considérable, tandis que les images ne montrent pratiquement que des événements banals.

Qui est Malte Herwig? Christina Körte/Molden Verla Malte Herwig est journaliste et podcasteur. Depuis 2014, il a rencontré plusieurs fois Ingebrigitt Höss, la deuxième fille de Rudolf Höss, et est resté en contact avec elle jusqu'à sa mort l'année dernière.

Le film du réalisateur Jonathan Glazer reconstitue la vie de Rudolf Höss et de sa famille. Höss a été commandant du camp de concentration d'Auschwitz de mai 1940 à novembre 1943. Qu'avez-vous pensé du film?

J'ai été surpris par l'authenticité de l'ensemble, à quelques exceptions près. Le film n'a pas été tourné dans la maison originale de la famille Höss, mais dans un autre bâtiment situé à proximité. J'ai visité la vraie maison il y a quelques années, et l'atmosphère est très bien retranscrite. Il y a tellement de détails et d'idées intéressants que le film met en œuvre.

Lesquels?

Par exemple, la façon dont Sandra Hüller manie couteau et fourchette dans le rôle de Hedwig Höss, la femme de Rudolf, montre qu'elle n'est pas habituée à un environnement aussi bourgeois. Ou encore les fabricants de crématoriums Topf und Söhne, qui veulent vendre à Höss les nouveaux fours pour brûler les cadavres. Ils se présentent comme des vendeurs d'aspirateurs : mêmes gestes, mêmes arguments de vente. On pourrait inverser la célèbre formule d'Hannah Arendt : c'est le mal de la banalité.

Quand avez-vous rencontré Mme Höss pour la première fois?

Je lui ai rendu visite à Arlington pour la première fois en août 2014.

Qu'est-ce qui vous a poussé à l'approcher?

Je voulais comprendre ce que c'était que de vivre juste au bord du «plus grand centre d'extermination humaine de tous les temps», comme Rudolf Höss appelait son travail. N'a-t-elle vraiment rien remarqué? Comment a-t-elle interprété ce qu'elle a vu? Comment l'a-t-elle métabolisé? La chose la plus surprenante et la plus effrayante chez nous, les êtres humains, c'est que nous pouvons nous habituer à tout. Ingebrigitt Höss avait six ans lorsqu'en 1940, sa famille a emménagé dans la maison voisine du camp de concentration d'Auschwitz.

Quels sont les souvenirs qu'elle a gardés de cette époque?

Elle se souvient de la musique dans la maison lorsque son père faisait tourner le gramophone le week-end, ou des eaux turquoises de la Sola, un affluent de la Vistule, où elle observait les grenouilles avec ses frères. Et, encore, du beau jardin.

Quel genre de personne était Ingebrigitt Höss? Comment décririez-vous son caractère?

C'était une vieille dame sympathique qui parlait un mélange intéressant d'allemand et d'anglais avec un fort accent allemand. Elle était déjà malade, mais assez forte, et a déclaré un jour : «Je ne peux pas encore mourir, mes enfants ont encore besoin de moi». Elle détestait Donald Trump et adorait Prince.

Comment se sont déroulées vos rencontres? Y a-t-il eu des querelles entre vous et Mme Höss?

Pas de polémique, mais un besoin de clarté: que disait sa mémoire? Que disent les faits? Comment faire la part des choses? Il ne faut pas simplement écarter les souvenirs subjectifs en se référant à la réalité, mais il faut les contextualiser pour comprendre ce qui se passe dans ces témoignages.

Ingebrigitt Höss a-t-elle changé après votre rencontre?

Ensemble, nous avons dansé très prudemment autour des zones d'ombre de sa mémoire. Au début, elle m'a dit ce qui se disait dans de nombreuses familles allemandes d'après-guerre, y compris la sienne: papa devait suivre les ordres et ne savait peut-être même pas ce que les autres dans le camp avaient fait de mal.

Bien sûr, ce n'est pas vrai, c'est une affirmation protectrice qui a été dite aux enfants et qu'ils ont probablement cru volontiers, parce que la réalité n'aurait pas du tout correspondu au père aimant qu'ils connaissaient. Ensuite, alors que nous nous connaissions déjà un peu, je lui ai lu les notes que son père avait écrites en prison avant son exécution en Pologne.

Dans ces notes, il donne tous les détails, y compris le fait qu'il était lui-même présent lorsque les gens étaient emmenés dans les chambres à gaz. Comment ces condamnés ont imploré la pitié pour leurs enfants. Il n'était pas un greffier, au contraire: il transformait les cruautés du bureau en réalité.

Elle a écouté attentivement, en silence, et à un moment donné, elle a dit: «Merci, j'en ai assez entendu. Maintenant, je sais ce que c'était». C'est alors qu'est venue la phrase significative: «Je ne refoule plus ce qui s'est passé».

Dans votre essai paru dans le «Spiegel», «Das Auge ist ein blinder Fleck», «L'œil est un point aveugle», vous évoquez le moment où Ingebrigitt Höss a cessé de «nier Auschwitz»...

Il y a beaucoup de répression en jeu, comment pourrait-il en être autrement? J'ai souvent entendu cela de la part des auteurs et des victimes. Comment vivre autrement avec la réalité? Mais ce qui a été refoulé refait souvent surface sous une forme ou une autre. Pour Ingebrigitt Höss, ce sont les maux de tête qui l'ont tourmentée.

Aujourd'hui, de nombreuses recherches sur la transmission transgénérationnelle des traumatismes montrent que des aspects inexpliqués s'enracinent sur plusieurs générations et que les enfants et les petits-enfants continuent à souffrir sans savoir pourquoi. Il leur manque l'expérience concrète qui leur permettrait d'identifier la tristesse, la culpabilité, etc.

Je ne suis pas psychologue, mais j'ai constaté que la parole aidait. Au cours des dernières années précédant sa mort, Ingebrigitt Höss et moi sommes restés en contact et avons parlé de temps en temps au téléphone. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait parler à personne d'autre de ses souvenirs d'Auschwitz et qu'elle était heureuse de pouvoir le faire avec moi.

Vous pensez donc que les Allemands en savaient plus sur l'Holocauste qu'ils ne le prétendent?

La question est de savoir ce qu'ils savaient exactement. Il est certain que seules quelques personnes connaissaient en détail l'extermination industrielle d'êtres humains. C'est aussi la raison pour laquelle la bureaucratie nazie a tenté de dissimuler les faits réels en utilisant des termes banalisants tels que «solution finale».

Il est particulièrement pervers que certains des lieux les plus terribles de l'histoire de l'humanité aient reçu des noms naturellement romantiques comme Birken-Au («la prairie», ndlr) ou Buchen-Wald («la forêt», ndlr) de la part des bureaucrates nazis. Mais personne ne peut me dire que sa grand-mère et son grand-père n'ont pas remarqué que leurs voisins juifs disparaissaient après des années de privation de droits civiques et d'humiliation publique.

Pots sur les rails à l'intérieur du camp de concentration d'Auschwitz : cette photographie a été prise après la libération du plus grand camp d'extermination nazi par l'Armée rouge. L'endroit où cette image historique a été prise est souvent attribué par erreur à la zone située à l'extérieur du camp. Keystone

Je le démontrerai, sans accusation gratuite, en prenant l'exemple de mon père, à qui l'on a dit un jour, alors qu'il était enfant, que le dentiste juif n'était plus là et qu'il irait chez quelqu'un d'autre. La question est la même que celle que l'on doit se poser après chaque grande catastrophe: quelles questions les Allemands se posaient-ils alors et de quelles réponses se sont-ils satisfaits?

La conclusion de votre texte dans le «Spiegel» est la suivante: «Nous regardons ailleurs et les touristes finissent par arriver». Pensez-vous que le film «La zone d'intérêt» va changer la situation?

Non. Mais nous pouvons faire quelque chose en prenant davantage soin des personnes avec lesquelles nous devons vivre. Impliquons-nous davantage dans la vie des autres sans les juger immédiatement. N'ayons pas peur du changement, mais observons plus attentivement quand quelque chose change.