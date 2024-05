Héritage dilapidé : «Suis-je égoïste parce que j’en veux à mes parents ?»

Les parents ont sûrement travaillés dur toute leur vie pour ce constituer un capital leur permettant de profiter de leurs loisirs. Ce capital leur revient en premier lieu avec l'usage qu'ils en veulent. Si un enfant est déjà jaloux de ce bien-être mérité qu'il fasse de même. Au boulot et économise au lieu d'attendre que l'argent te tombe du ciel. Oui, c'est de l'égoïsme. Il ne pense qu'à lui au lieu de se réjouir que ses parents puissent (enfin) profiter de la vie.

Kosseugie14

Je suis pas parents si mon fils est dans le besoin ou dans les ennuis, je vais l'aider,. Je vais surtout l'aider à améliorer sa situation par ses propres moyens. C'est clair que je ne vais pas dilapider de l'argent si mon fils en a besoin pour des raisons essentielles. Tout ceci dans une mesure raisonnable. Je vais aussi analyser la situation pour que ça ne se reproduise pas systématiquement. Pour moi le plus important c'est la famille ça vaut tous les voyages dans les Caraïbes et autres. Pour moi le plus important est la famille, l'argent peut se partager dans des moments difficiles.