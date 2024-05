Plusieurs membres du casting du Seigneur des anneaux ont rendu hommage à leur ancien collègue, Bernard Hill, lors du Comic Con de Liverpool le 5 mai dernier.

Covermedia Marc Schaller

Les acteurs Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan et Billy Boyd, qui ont incarné le célèbre groupe de hobbits dans la trilogie de Peter Jackson, ont rendu hommage à l'acteur sur la scène de la convention, quelques heures après l'annonce de son décès à l'âge de 79 ans.

« Nous avons perdu un membre de notre famille ce matin. Bernard Hill est décédé. Le roi Théoden », a déclaré Sean Astin en faisant référence au personnage de l'acteur britannique. « Nous voulons prendre un moment, avant de quitter la scène, pour lui rendre hommage. Il devait être ici. Il devait être ici aujourd'hui et hier. Nous l'aimons. Il était intrépide, il était drôle, il était bourru, il était irascible, il était beau. »

Billy Boyd a ajouté : « Je ne pense pas que quiconque ait exprimé les mots de (l'auteur J. R. R.) Tolkien aussi bien que Bernard. La façon dont il a ancré ces mots dans la réalité. Il me brisait le cœur. C'était un homme merveilleux et il nous manquera énormément. »

Bernard Hill a joué le roi Théoden dans les deuxième et troisième volets du Seigneur des anneaux, Les deux tours et Le retour du roi. Il devait participer à la convention au cours du week-end, mais a dû se retirer de l'événement.

Elijah Wood a également publié une photo de l'acteur sur X/Twitter avec en légende : « Longue vie à notre ami, notre roi, Bernard Hill. Nous ne t'oublierons jamais. »

Dominic Monaghan a partagé le même cliché sur Instagram et commenté : « Le roi brisé est passé dans les havres gris, mais on se souviendra toujours de lui. »

En dehors de la trilogie adaptée des romans de J.R.R Tolkien, Bernard Hill était également connu pour ses rôles dans Titanic, Le Roi Scorpion, Valkyrie et la série télévisée Boys From The Blackstuff.