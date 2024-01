Le colosse flottant «Icon of the Seas» prendra bientôt le large

L'«Icon of the Seas» fait de l'ombre à tous les autres paquebots de luxe. Le plus grand navire de croisière du monde doit prendre la mer pour la première fois le 27 janvier. Avant cela, il sera soumis à un contrôle approfondi. Tour du propriétaire avant le grand départ.

L'«Icon of the Seas» est le paquebot de tous les superlatifs. IMAGO/Pond5 Images

365 mètres de long, 20 ponts de haut, de la place pour jusqu'à 10'000 personnes: l'«Icon of the Seas» est le rêve de tous les fans de croisière - et devrait donner des cauchemars aux écologistes.

Après une longue attente, le plus grand bateau de croisière du monde doit partir le 27 janvier de Miami pour son premier voyage. Mais avant cela, le méga paquebot doit subir un contrôle approfondi.

Les six toboggans sur le pont de l'Icon of the seas en font, «le plus grand parc aquatique flottant du monde» affirme Royal Caribbean International. Capture d'écran https://www.royalcaribbean.com/

Messi sur le pont?

C'est ce qui se passe actuellement dans le port de Ponce, sur l'île de Porto Rico, dans les Caraïbes, qui appartient aux États-Unis. Tout est vérifié une nouvelle fois, assure Michael Bayley, CEO de la société propriétaire Royal Caribbean International.

«Chargement et déchargement de marchandises, travailleurs de valeur qui rentrent chez eux et autres membres d'équipage qui arrivent - ensemble avec un membre d'équipage très spécial», écrit Michael Bayley sur Facebook.

Le CEO n'a pas précisé à qui il faisait référence. Peut-être Lionel Messi? En tout cas, la star du football argentin a été désignée comme parrain éminent du super navire. Selon le CEO, le contrôle se déroule jusqu'à présent comme prévu.

Parallèlement, Bayley a également posté quelques vidéos tournées lors d'une visite de l'intérieur du colosse flottant. Un aperçu de ce à quoi ressemble le méga paquebot.

Vue sur la luxueuse cabine "Ultimate Family Townhouse". Capture d'écran https://www.royalcaribbean.com/

Le paquebot de tous les superlatifs

La construction de l'«Icon of the Seas» a duré plus de 900 jours et a coûté plus d'un milliard de dollars américains.

Et, selon le site internet de Royal Caribbean International, le paquebot sera, ni plus ni moins, celui de tous les superlatifs. «Ces vacances ne seront pas simplement mieux. Ce sont les meilleures vacances en famille au monde, où vous passerez les meilleurs moments de votre vie», n'a pas peur d'affirmer la compagnie.

L'espace «Absolute Zero» conjuguera patinoire et projections numériques. Capture d'écran https://www.royalcaribbean.com/

De nombreuses images accompagnées de descriptifs visent à mettre l'eau à la bouche des futurs voyageurs.

Un choix de sept piscines disséminées sur le pont, un parc aquatique géant («le plus grand du monde» évidemment) où les plus intrépides s'élanceront dans six toboggans vertigineux, des bains à remous, un choix de cabines allant de la «familiale» à la «VIP», en passant par des salles de spectacle, une patinoire, un simulateur de surf, un minigolf, des restaurants (la liste n'est pas exhaustive) : la démesure s'affiche de la proue à la poupe.

«Monstruosité», disent les critiques

Il va sans dire qu'un tel paquebot de luxe ne fait pas l'unanimité. Les critiques qualifient le navire de «monstruosité» et d'excroissance de la décadence, cite CNN.

A chaque passager d'opter pour la piscine qui lui convient le mieux: le choix ne manque pas! Capture d'écran https://www.royalcaribbean.com/

Les défenseurs de l'environnement critiquent régulièrement les bateaux de croisière comme étant des pollueurs, et selon un rapport du magazine d'information «Der Spiegel», ce dernier super paquebot utilise lui aussi du gaz naturel liquéfié (GNL).

L'espace «AquaDome» promet de folles soirées de show et de cocktails dans le bateau. Capture d'écran https://www.royalcaribbean.com/

Sa production génère du méthane, un gaz à effet de serre nocif, raison pour laquelle le GNL est très controversé. Mais d'un autre côté, il produit beaucoup moins d'émissions de soufre, de suie et d'azote que le fioul lourd habituellement utilisé sur les navires.