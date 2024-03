L’homme qui vivait dans un poumon d’acier s’en est allé

Paul Alexander est décédé à l'âge de 78 ans. L'Américain était connu dans le monde entier car, depuis plus de 70 ans, il ne pouvait respirer qu’à l’aide d’un poumon en acier.

Le destin de Paul Alexander a ému de nombreuses personnes. Depuis 1952, il vivait dans un poumon d'acier : un appareil qui permettait à l'Américain de respirer. Seule sa tête dépassait du tube métallique. Le Texan est désormais décédé, comme le rapporte «The Sun». Selon le journal britannique, il a succombé lundi à une infection au Covid.

Cet appareil peut soulever la cage thoracique du patient, ce qui permet d'aspirer de l'air dans ses véritables poumons. Cette machine est considérée comme l'un des premiers appareils cliniques permettant de ventiler artificiellement des personnes. Elle a été développée dans les années 1930. Les derniers fabricants ont cessé la production dans les années 1960.

Paralysie respiratoire

Il existe depuis longtemps des respirateurs beaucoup plus petits que les gens peuvent emporter avec eux. Mais cela n'aurait pas été possible pour Paul Alexander, qui est paralysé à partir du cou. Il aurait néanmoins pu vivre en dehors du tube métallique et être assis dans un fauteuil roulant, par exemple.

Mais Alexander ne voulait pas sortir de son tube, comme il l'a raconté l'automne dernier dans un podcast du «Guardian». Il s'était habitué à cette vie. Surtout, il ne voulait plus jamais avoir de trou dans la gorge pour pouvoir respirer. La trachéotomie est la manière habituelle de fournir de l'air aux personnes atteintes de paralysie respiratoire.

Ce tube métallique est la seule machine qui imite la respiration naturelle en soulevant et en abaissant la cage thoracique, avait alors expliqué Alexander. C'est pourquoi il se sentait plus à l'aise ainsi.