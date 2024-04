Des parents iront en prison pour avoir battu et humilié leur fille

La Cour suprême du canton de Zurich a condamné jeudi un Allemand et sa compagne suisse à des peines de prison ferme pour avoir battu et humilié une de leurs filles pendant des années. En deuxième instance, les juges ont confirmé la peine du père, mais réduit d'un an celle de la mère.

«Vous avez causé des dommages considérables à la fillette, vous l'avez traitée comme une lépreuse», a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement (image d'illustration). sda

ATS

Le père biologique de la fille, âgé de 44 ans, écope de cinq ans de prison ferme, comme en première instance, pour lésions corporelles graves. L'expulsion du territoire suisse pendant dix ans est aussi confirmée. Sa compagne, âgée de 43 ans, qui est la belle-mère de la fillette, voit sa peine réduite de cinq à quatre ans en raison d'une enfance et d'une adolescence difficiles.

Le jugement n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

«Traitée comme une lépreuse»

«Vous avez causé des dommages considérables à la fillette, vous l'avez traitée comme une lépreuse», a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement. Les juges auraient voulu alourdir la peine pour le père, mais ça n'était pas possible, car ils ne pouvaient pas aller au-delà de la peine prononcée en première instance en l'absence d'un recours du Ministère public.

La fillette a été maltraitée dès l'âge de sept ans. Les coups et les humiliations subis entre 2011 et 2018 n'ont cessé que lorsqu'une enseignante a fait un rapport. Selon l'accusation, le couple a frappé la fille, l'a attachée et enfermée à plusieurs reprises. Elle devait aussi manger seule dans sa chambre au lieu de partager les repas à table avec sa famille.

Le couple a fait recours contre le jugement de première instance. Devant la Cour suprême, la défense a plaidé pour une peine de 18 mois avec sursis partiel pour le père et une peine avec sursis partiel de 30 mois pour la belle-mère.

me, ats