Les trains ne circulent plus depuis jeudi matin entre Yverdon-les-Bains et Yvonand à la suite d'un risque de glissement de terrain. Des travaux de sécurisation sont en cours et le trafic devrait reprendre vers 18h00.

Le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi matin entre Yverdon et Yvonand (photo d'illustration). ATS

ATS

Un petit glissement de terrain s'est produit aux abords des voies, mais sans les toucher, a indiqué Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, contacté par Keystone-ATS. Des «poches d'eau» se sont formées et des équipes sont sur place pour les vider. Ces travaux vont durer plusieurs heures.

Aux dernières nouvelles, le «pronostic de rétablissement» est prévu à 18h00. En attendant la reprise du trafic, des bus de remplacement assurent le trajet entre les deux localités du Nord vaudois.

gsi, ats