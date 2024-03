La route Vercorin - Vissoie est à son tour fermée en raison d'un glissement de terrain (archives). ATS

La route entre Vercorin et Vissoie (VS) est coupée à la suite d'un glissement de terrain samedi. C'était la dernière voie d'accès vers le Val d'Anniviers encore ouverte après la fermeture de la route cantonale directe Sierre – Vissoie en raison de chutes de pierres.

L'éboulement survenu samedi a eu lieu à la hauteur de Pinsec, a indiqué la police cantonale, confirmant une information du Nouvelliste. L'incident n'a pas fait de blessés et n'a impliqué aucun véhicule.

Les services de la voirie sont sur place pour analyser la situation et voir s'il est possible de dégager la chaussée, a précisé le voyer du secteur, Alby Aymon. «Dans l'immédiat, il s'agit d'assurer la sécurité et de vérifier si le terrain est encore en mouvement», a-t-il ajouté. La durée de la fermeture est inconnue.

Ce nouvel événement intervient alors que l'autre route d'accès partant de Sierre est coupée depuis dimanche dernier, également en raison d'un éboulement. Samedi, plusieurs gros blocs ont encore dévalé la pente, perçant le toit d'une galerie routière.

Le Val d'Anniviers, qui compte plusieurs stations de ski telles Zinal et St-Luc, est ainsi coupé de la plaine du Rhône.

