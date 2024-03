Tunnel du Grand-St-Bernard: trafic perturbé par une voiture en feu

Le trafic à l'entrée du tunnel du Grand-St-Bernard a été paralysé vendredi matin à cause d'un véhicule en feu. Le trafic a pu reprendre après l'intervention des pompiers et personne n'a été blessé.

Le véhicule a pris feu dans la galerie avant le tunnel (archives). KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

ATS

Le véhicule a pris feu dans la galerie avant le tunnel, a indiqué une porte-parole de la police valaisanne à Keystone-ATS, confirmant une information de Rhône FM et du Nouvelliste. Et de préciser qu'aucune personne n'est impliquée. La police a été informée de l'intervention vers 10h et cette dernière s'est terminée vers 11h45.

dv, ats