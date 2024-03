Le criminologue Dirk Baier, de l'Université de Zurich, constate une agressivité croissante au sein de la société suisse. Les comportements sont devenus plus «rudes», selon lui, notamment parmi les jeunes. Pour le chercheur, les chiffres en hausse de la statistique policière de la criminalité (SPC) ne signifient toutefois pas que la situation s'aggrave.

Alors que les infractions se multiplient, le comportement de la population en matière de dénonciation progresse aussi, et donc la part des délits signalés à la police (symbolique). sda

Les mineurs et les jeunes adultes de moins de 25 ans sont plus nombreux à commettre des délits. La pandémie est en partie responsable d'un état d'esprit plus agressif, a déclaré lundi Dirk Baier sur les ondes de la radio alémanique SRF.

L'augmentation générale du nombre d'infractions enregistrées par la police ne devrait toutefois pas inquiéter la population. «Les chances de subir des violences graves en Suisse sont pratiquement nulles. La Suisse fait partie des pays les plus sûrs au monde», affirme le criminologue.

Alors que les infractions se multiplient, le comportement de la population en matière de dénonciation progresse aussi, et donc la part des délits signalés à la police. Ces dernières années, un gros travail de sensibilisation a été mis en oeuvre pour inciter les personnes concernées à se rendre à la police et demander de l'aide, poursuit M. Baier. Par exemple, les victimes dans le cadre d'une relation sont désormais plus enclines à se manifester.

Les chiffres de la SPC publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) montrent en outre que plus de la moitié (56%) des personnes prévenues d'infraction sont de nationalité étrangère. M. Baier rappelle que la Suisse est un pays avec l'une des plus fortes proportions d'étrangers en Europe mais aussi de nombreux «touristes» criminels venus des pays voisins.

Le statut d'étranger n'est pas une variable explicative de la criminalité, mais doit être mis en lien avec d'autres facteurs sociaux, selon le chercheur, qui met en garde contre une stigmatisation.

miho, ats