Un train du Chemin de fer du Lötschberg (BLS) a déraillé dimanche après-midi sur la ligne du Simplon, côté italien, sans faire de blessés. L'accident a été provoqué par des rochers tombés sur les rails près de Preglia, non loin de Domodossola.

L'accident s'est produit à une quinzaine de kilomètres de la frontière suisse. Le convoi qui a déraillé se dirigeait vers Brigue (VS) avec près de 150 personnes à bord (image prétexte). sda

Un porte-parole du BLS a fourni dimanche soir à Keystone-ATS des précisions sur l'information donnée par l'agence de presse italienne Ansa.

L'accident s'est produit à une quinzaine de kilomètres de la frontière suisse. Le convoi qui a déraillé se dirigeait vers Brigue (VS) avec près de 150 personnes à bord, passagers et personnel confondus. Un train venant de la direction opposée et se dirigeant vers Domodossola a été stoppé.

La ligne ferroviaire a été fermée pour une durée indéterminée. Des bus de remplacement assurent la liaison.

Les pompiers ont effectué des survols en hélicoptère afin de vérifier la stabilité du versant d'où s'est détachée la roche.

