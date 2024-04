Une femme battue sauvée grâce à un petit mot jeté par sa fenêtre

A Montpellier, dans le sud de la France, une femme de 32 ans victime de violences conjugales et séquestrée a pu être secourue mardi 23 avril grâce à un mot jeté par la fenêtre de son appartement. Son conjoint a lui été interpellé.

blue News Clara Francey

Doaa et Kevin, un couple montpelliérain, rentraient chez eux à pied mardi soir quand un petit bout de papier a retenu leur attention.

«On a trouvé un papier par terre et il y avait marqué ‹Aidez-moi s'il vous plaît›. Il y avait l'adresse et le prénom de la personne. Elle disait que la porte était fermée à clé en bas. Pour le coup, on s'est regardé avec Kevin et on s'est dit ‹Est-ce que c'est une blague ? Pas une blague ?› On a quand même pris le papier en photo et on a cherché une patrouille de police», a expliqué Doaa au micro de BFM TV.

Prenant l'affaire au sérieux, la police municipale envoie une patrouille à l'adresse indiquée sur le papier. La police nationale est ensuite appelée en renfort. «Ils ont en effet trouvé une personne séquestrée, qui était apparemment battue par son compagnon. On est heureux d’avoir pu «sauver» cette personne, mais on ne sait pas dans quel état elle était précisément, ni depuis combien de jours elle était séquestrée», a ajouté la femme du couple de sauveurs.