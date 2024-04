Une mère laisse ses enfants seuls et part en croisière!

Prendre du bon temps en croisière au lieu de s'occuper de ses enfants: aux Etats-Unis, une mère a laissé ses deux rejetons de six et huit ans seuls à la maison pour passer tranquillement des vacances en mer. Elle risque maintenant la prison.

Une Américaine a préféré faire une croisière plutôt que de s'occuper de ses enfants. Getty Images/Carl Court

twei/Trad Valérie Passello

Mettre les doigts de pied en éventail, se détendre et se faire plaisir sur le pont d'un beau bateau: c'est avec cet objectif en tête que Lakesha Woods Williams, de Houston, s'est offert une croisière.

Il n'y aurait rien eu de répréhensible à cela, si la jeune femme de 29 ans n'avait pas laissé ses jeunes enfants (six et huit ans) seuls à la maison. Pour avoir mis en danger le bien-être des enfants, elle risque désormais une peine de prison. Un rendez-vous est prévu prochainement au tribunal.

Selon divers médias américains, Williams a été arrêtée par la police jeudi dernier à son retour de vacances. Selon les premières constatations, elle aurait dit au revoir à ses enfants le 4 avril et les aurait ensuite laissés sans soins pendant six jours.

Une «forte odeur d'urine»

C'est grâce à des voisins circonspects que l'attention de la police a été attirée sur cette mère insouciante. Ils ont décrit aux agents que la femme de 29 ans avait quitté la maison avec de gros bagages, mais sans sa progéniture. C'est pourquoi la police a vérifié la situation sur place.

Après avoir pénétré dans l'appartement, les agents ont découvert les deux enfants qui vivaient dans des conditions intenables au milieu des ordures et de la nourriture. De plus, les policiers ont signalé une «forte odeur d'urine». Plus triste encore: les enfants savaient où se trouvait leur mère.

Selon eux, ils ont même échangé des messages écrits avec Williams pendant le voyage. En outre, elle aurait contacté ses enfants par le biais d'une caméra. Selon les voisins, il n'est pas rare que les enfants se retrouvent seuls dans l'appartement.

En sécurité

«Nous sommes toujours en train de rassembler les faits et les circonstances dans lesquelles ces enfants ont été laissés seuls pendant plusieurs jours», a fait savoir la police. «Mais le plus important est qu'ils sont maintenant en sécurité et que les responsables devraient être tenus de rendre des comptes pour avoir laissé ces enfants dans une situation d'insécurité».

En attendant, c'est une tante qui s'occupe actuellement des enfants. Lakesha Woods Williams, quant à elle, attend actuellement son procès à la prison du comté de Harris.