Vols dans le Pays-d'Enhaut et le Chablais: huit jeunes arrêtés

La police vaudoise a mis la main sur huit personnes, dont sept mineures, accusées de nombreux vols dans le Pays-d'Enhaut et le Chablais vaudois entre juillet et octobre 2023. Au total, 56 plaintes pénales ont été enregistrées dans cette affaire.

La police vaudoise a identifié les auteurs de plusieurs vols perpétrés l'an dernier dans le Pays-d'Enhaut et le Chablais (photo d'illusration). ATS

De multiples infractions ont été commises telles que des vols par effraction dans des commerces, des établissements publics, scolaires et privés, indique lundi la police cantonale dans un communiqué. Des plaintes ont également été déposées pour des dommages à la propriété et des incendies provoqués dans des toilettes publiques ainsi que devant un abri PC. Des vols dans des véhicules en stationnement ont aussi été perpétrés.

Les investigations ont été menées par les gendarmes du poste de Château-d'Oex et d'Aigle, en collaboration avec la brigade de police scientifique, sous la supervision du Tribunal des mineurs et en collaboration avec le Ministère public.

L'enquête a permis d'identifier huit auteurs résidant dans l'Est vaudois, soit sept mineurs et un majeur de 21 ans. Cinq d'entre eux sont des Suisses. Les trois autres sont de nationalité bosniaque, française et portugaise.

En marge de ces délits, certains auteurs se sont rendus coupables d'infractions à la loi sur la circulation routière ainsi qu'à la loi fédérale sur les stupéfiants.

