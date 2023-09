blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FEDERALES 2023: Le Contrôle fédéral des finances publie jeudi les budgets de campagne annoncés par les partis jusqu'au 18 septembre en vertu des nouvelles règles de transparence du financement de la vie politique. C'est la première fois que ces données sont récoltées en lien avec les élections fédérales. Les acteurs politiques doivent déclarer les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs.

FOOTBALL: Le Servette FC dispute jeudi son premier match de son histoire d'une phase de groupes d'une compétition européenne. Les Genevois vont recevoir à 18h45 les Tchèques du Slavia Prague en Ligue Europa de football. Porté par près de 20'000 spectateurs, Servette entend déjouer les pronostics face à un adversaire qui domine son championnat national et qui a disputé les quarts de finale de l'Europa League en 2021 et de la Conference League en 2022.

Vu dans la presse

FAUNE: Plus de 100'000 chats errants sont tués chaque année en Suisse, écrivent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, citant des données de l'organisation de protection des animaux NetAP. «Le contrôle des populations de chats par l'abattage est malheureusement encore monnaie courante en Suisse», déclare sa présidente Esther Geisser dans les journaux.

La situation s'aggrave d'année en année, ajoute-t-elle. Selon Yasmine Wenk, de l'organisation de protection des animaux Vier Pfoten, la hausse des chats errants pose de nombreux problèmes: concurrence pour la nourriture et propagation plus rapide des maladies notamment.

FÉDÉRALES 2023 BIS: Le PLR est le parti qui annonce le plus gros budget pour les élections fédérales d'octobre au Conseil national, avec 12,4 millions, indique jeudi Le Temps, qui cite le Contrôle fédéral des finances (CDF).

Il est suivi par l'UDC (11,1 millions), le PS (6,9 millions) et Le Centre (6,6 millions). Les Vert-e-s (3,7 millions), les Vert'libéraux (2,9 millions) et le parti évangélique (1,2 million) doivent se contenter d'enveloppes moins fournies.

Chez les particuliers, le donateur le plus généreux est l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, qui a versé 550'000 francs à son parti, l'UDC.

SURVEILLANCE: Outre la démission surprise de son directeur Urban Angehrn annoncée au début septembre, les départs se multiplient au sein l'autorité suisse de surveillance des marchés (FINMA), constatent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

La quatrième directrice, Birgit Rutishauser, a également averti de son départ, ainsi que l'actuelle secrétaire générale du régulateur et une collaboratrice de haut rang qui travaillait dans la coopération internationale. Deux autres collaborateurs vont encore quitter la FINMA, indique une source dans les journaux. L'autorité de surveillance dit ne pas vouloir commenter les rumeurs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): la Russie ordonne une mobilisation partielle de ses forces armées, sept mois après le début de la guerre en Ukraine. Près de 300'000 réservistes doivent être appelés.

- Il y a un an (2022): la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, annonce des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants, après avoir mené une enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization.

- Il y a 5 ans (2018): La Poste Suisse annonce qu'elle versera au total 205,3 millions de francs aux cantons, aux communes et à la Confédération à titre de remboursement dans l'affaire CarPostal. La filiale de La Poste avait réalisé des bénéfices dans un domaine subventionné.

- Il y a 10 ans (2013): attaque du centre commercial Westgate de Nairobi (Kenya) par des islamistes somaliens shebab. Elle dure quatre jours et fait au moins 67 morts.

- Il y a 25 ans (1998): décès de l'athlète américaine Florence Griffith Joyner, triple championne olympique en 1988 à Séoul. Elle était née en 1959.

- Il y a 30 ans (1993): le président russe Boris Eltsine dissout le Parlement, hostile à ses réformes, et convoque de nouvelles élections législatives pour décembre.

- Il y a 75 ans (1948): le boxeur français Marcel Cerdan devient champion du monde des poids moyens en battant l'Américain Tony Zale par KO à la 12e reprise.

- Il y a 80 ans (1943): l'armée allemande commence à exécuter plusieurs milliers de soldats italiens sur l'île grecque de Céphalonie.

Le dicton du jour

«Quand vient Saint-Matthieu, l'été, adieu!»

