Les possibles retards de livraison des F-35 inquiètent sous la coupole

Les possibles retards de livraison à l'armée suisse des avions de combat F-35 du fabricant américain Lockheed Martin provoquent des inquiétudes à Berne. (image d'illustration) sda

Les points forts du jour

ÉNERGIE: La fondation Franz Weber et le comité référendaire contre la loi sur l'énergie présentent mardi leurs arguments contre le projet soumis à votation le 9 juin. Les opposants jugent cette loi dangereuse pour la protection de la nature et du paysage en Suisse. Ils critiquent notamment le défrichage de forêts et la pose de panneaux solaires dans les paysages alpins qu'elle occasionnerait.

ÉLECTRICITÉ: L'exploitant du réseau électrique national Swissgrid revient mardi lors de sa conférence de presse annuelle sur son exercice 2023. Au cours de cette année, l'entreprise a lancé sa nouvelle stratégie 2027 et posé les bases du développement de la numérisation et de la durabilité.

ÉTATS-UNIS: La cour suprême des Etats-Unis doit examiner mardi un recours contre l'utilisation d'une loi ayant servi à porter l'une des accusations contre l'ex-président Donald Trump et des centaines de ses partisans qui ont participé à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

Le milliardaire est visé au total par quatre chefs d'accusation au niveau fédéral pour tentatives illicites d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, perdue face au démocrate Joe Biden. A New York, le premier ex-président américain à comparaître au pénal sera confronté à une tranche de la société new-yorkaise au deuxième jour de son procès, entièrement consacré à la sélection des jurés.

MICROTECHNIQUE: Le savoir-faire industriel de l'Arc jurassien est mis en vitrine cette semaine à Moutier (BE) à l'occasion du SIAMS, le salon de la chaîne de production des microtechniques qui ouvre ses portes mardi. Les 15'000 visiteurs attendus pourront découvrir des milliers de pièces et de machines destinées à des secteurs comme l'horlogerie, les techniques médicales, l'électronique ou encore l'automobile. Quelque 450 exposants présenteront leurs nouveautés et en profiteront pour conclure des affaires.

HOCKEY SUR GLACE: Le Lausanne HC est-il capable d'offrir au hockey sur glace romand un deuxième titre national consécutif, douze mois après le sacre historique de Genève-Servette? Un premier élément de réponse tombera mardi soir, au terme du premier acte de la finale des play-off entre le LHC les Zurich Lions. Les Vaudois participent à leur première finale de leur histoire. Les Zurich Lions, toujours invaincus et favoris dans ces play-off, visent, quant à eux, un 10e titre national. Ils restent sur une finale perdue, en sept matches, en 2022 face à Zoug.

FOOTBALL: Les matches retour des quarts de finale de la Ligue des champions de football commencent mardi. Le FC Barcelone doit confirmer en Catalogne le succès 3-2 obtenu à l'aller à Paris face au PSG. Le Barça pourrait avoir droit à un derby espagnol en demi-finale: il affronterait à ce stade le vainqueur de la confrontation entre Dortmund et l'Atlético Madrid, qui se retrouvent mardi soir également. Les Madrilènes s'étaient imposés 2-1 à domicile en quart de finale aller.

Vu dans la presse

ARMÉE: Les possibles retards de livraison à l'armée suisse des avions de combat F-35 du fabricant américain Lockheed Martin provoquent des inquiétudes à Berne, rapporte mardi le Blick. Dans une lettre adressée aux commissions de sécurité du Conseil national et du Conseil des Etats, le Département fédéral de la défense (DDPS) confirme les problèmes de livraison.

Le retard est dû à une mise à jour du logiciel qui ne répond pas encore aux exigences, mais la production se poursuit, explique le DDPS, qui se montre optimiste: «Les retards de livraison n'ont aucune influence sur le programme suisse F-35». Les premiers avions doivent être livrés, comme prévu, en 2027, mais devront ensuite rapidement être rééquipés d'un nouveau réacteur, a indiqué dimanche la NZZ am Sonntag.

PROCHE-ORIENT: La Suisse, qui représente les intérêts américains en Iran, aurait informé les Etats-Unis que l'attaque de l'Iran contre Israël samedi soir était terminée, alors que des missiles iraniens étaient encore en vol, indiquent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, reprenant une information du Times of Israel et du journal américain The Hill.

Interrogé par les journaux suisses, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dit, par l'entremise d'un porte-parole, ne pas souhaiter s'exprimer sur les activités menées dans le cadre du mandat de puissance protectrice.

BANQUES: La nouvelle réglementation bancaire en train d'être mise en place par la Confédération après rachat de Credit Suisse par l'UBS devrait coûter cher au géant bancaire helvétique, indiquent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La Handelszeitung a évalué la somme nécessaire à la constitution d'un capital supplémentaire à 25 milliards de dollars.

Les analystes financiers d'Autonomous Research sont eux arrivés à 15 milliards de dollars. «C'est vrai. Les ordres de grandeur sont plausibles», a confirmé aux journaux la ministre suisse des finances Karin Keller-Sutter. Elle n'a pas répondu si elle préférait 15 ou 25 milliards. Le Conseil fédéral a publié mercredi un plan visant à renforcer le dispositif applicable aux établissements bancaires réputés trop grands pour faire faillite.

GENÈVE: Une intervention du conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet a grippé le processus de désignation du nouveau directeur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), affirme mardi Le Temps. Le conseil d'administration de l'hôpital avait choisi le 25 mars l'ancien directeur général du CICR Robert Mardini pour remplacer Bertrand Levrat, dont le mandat se termine le 31 mai, et transmis son choix au Conseil d'Etat.

«Fidèle à lui-même», Pierre Maudet, ministre de tutelle des HUG, «veut montrer que lui seul décide», indique une source au journal. Le chef du Département cantonal de la santé et des mobilités (DSM) a demandé des «éléments complémentaires», dont une évaluation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): le ferry Sewol fait naufrage au large de la Corée du Sud, faisant plus de 300 morts dont 250 lycéens.

- Il y a 30 ans (1994): les soldats hutus du Rwanda commencent à tuer les Tutsis réfugiés dans une église de la ville de Nyarubuye (est). Jusqu'à 20'000 personnes perdront la vie dans ce massacre.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivain américain Ralph Waldo Ellison, dont le roman «The Invisible Man» est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire littéraire américaine récente. Il était né le 1er mars 1914.

- Il y a 60 ans (1964): naissance du musicien américain David Pirner, chanteur du groupe Soul Asylum ("Runaway Train").

- Il y a 70 ans (1954): naissance de l'actrice américaine Ellen Barkin ("Dans la peau d'une blonde», «Big Easy: le flic de mon coeur").

- Il y a 85 ans (1939): naissance de la chanteuse britannique Dusty Springfield ("Son Of A Preacher Man», «I Close My Eyes and Count to Ten"). Elle est décédée le 2 mars 1999.

- Il y a 100 ans (1924): naissance du compositeur américain Henry Mancini, connu notamment pour ses musiques de films ("La Panthère rose"). Il est décédé le 14 juin 1994.

Le dicton du jour

«Saint-Drogon pluvieux, an fromenteux».

ro, ats