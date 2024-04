blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Face à la multiplication des cyberattaques, le gouvernement veut lister des entreprises comme infrastructures critiques, en leur adossant de nouvelles obligations. (image d'illustration) PantherMedia / lorenzo rossi

Les points forts du jour

ÉNERGIE: Le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti visite vendredi matin la centrale de pompage-turbinage de Veytaux (VD), près du château de Chillon. Il sera accompagné par le conseiller d'Etat vaudois Vassilis Venizelos et la directrice du groupe électrique Alpiq, Antje Kanngiesser.

CLIMAT: Plusieurs mobilisations «en faveur du climat» annoncées par diverses organisations doivent avoir lieu vendredi en Suisse alémanique, notamment à Zurich, à Berne et à Lucerne. Les vélos occuperont le terrain.

ETATS-UNIS: Le juge au procès historique de l'ancien président américain Donald Trump espère conclure vendredi le laborieux processus de sélection du jury pour entrer dès lundi dans le coeur du dossier. «Nous avons notre jury», a déclaré le juge jeudi en fin d'après-midi, peu avant d'ajourner le procès. «Choisissons nos suppléants», a-t-il ajouté, se disant «optimiste» de parvenir avant la fin de semaine à la sélection des cinq jurés suppléants de plus, sur les six nécessaires.

INDE: L'Inde a commencé à voter vendredi dans le cadre d'élections générales que le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi semble presque assuré d'emporter face à une opposition à la peine. Au total, 968 millions d'Indiens sont appelés à élire les 543 membres de la chambre basse. Les élections se déroulent jusqu'au 1er juin, avec plus d'un million de bureaux de vote à travers le pays. Les bulletins de vote de tout le pays seront dépouillés le 4 juin. Les résultats sont généralement annoncés le même jour.

Vu dans la presse

CYBERSÉCURITÉ: Un rapport d'experts, relayé vendredi par Le Temps, appelle la Confédération à prendre rapidement des mesures pour protéger les infrastructures critiques en Suisse. Face à la multiplication des cyberattaques, le gouvernement veut lister des entreprises comme infrastructures critiques, en leur adossant de nouvelles obligations.

Mais tout cela s'effectue dans un brouillard complet, alertent des experts des universités de Lausanne et Zurich, qui ont analysé les mesures prises contre les cyberattaques durant trois ans. Les entreprises listées ne savent pas ce qu'elles doivent faire pour mieux se protéger, indique dans le journal Pauline Meyer, doctorante à l'université de Lausanne. «Il y a des soucis à tous les niveaux [...] Il faut que le législateur éclaircisse rapidement la situation».

RADICALISATION: La cheffe du ministère public au tribunal des mineurs de Winterthour (ZH), Alexandra Ott Müller, met en garde vendredi dans la Neue Zürcher Zeitung contre un alignement du droit pénal des mineurs sur celui des adultes dans l'affaire des adolescents partisans de l'Etat islamique (EI) arrêtés en Suisse. La radicalisation chez les jeunes se produit pour d'autres raisons que chez les adultes, relève-t-elle.

Chez les adultes, la personnalité est généralement formée et ils poursuivent des objectifs idéologiques, ajoute-t-elle. Chez les jeunes, il s'agit plutôt d'appartenir à un groupe, de tester les limites ou d'imiter des modèles, note Mme Ott Müller, soulignant que les islamistes exploitent cette phase de découverte de soi: «Les vidéos sont réalisées de manière fantaisiste et s'adressent entièrement aux jeunes».

EXTRÉMISME: La présidente du syndicat des enseignants alémaniques (LCH) Dagmar Rösler appelle dans le Blick de vendredi à ne pas laisser les écoles seules face aux jeunes à risque de radicalisation. «Il faut un service de médiation indépendant dans les cantons», selon elle.

Les parents, les enseignants et les élèves pourraient s'y adresser en cas d'antisémitisme, de racisme ou de radicalisation, ajoute-t-elle. La ville de Zurich a décidé à la mi-mars de créer un tel service d'information.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): au moins 85 personnes sont tuées dans une bousculade au Yémen lors d'une action caritative. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour recevoir une aide de 5000 riyals (8 francs) distribuée par un commerçant de la capitale Sanaa.

- Il y a 15 ans (2009): décès de l'écrivain britannique James Graham Ballard ("Empire du soleil"). Il était né le 15 novembre 1930.

- Il y a 25 ans (1999): décès de la gardienne de camp de concentration autrichienne Hermine Braunsteiner-Ryan, connue pour sa cruauté envers les enfants.

- Il y a 25 ans (1999): incendie de la paillote «Chez Francis» en Corse, sur ordre alors caché du préfet Bernard Bonnet.

- Il y a 30 ans (1994): la ville de Los Angeles est condamnée à verser une indemnité de 3,85 millions de dollars à Rodney King, un Afro-Américain qui avait été passé à tabac par des policiers en 1991.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du chimiste allemand Joachim Sauer, époux de la chancelière allemande Angela Merkel.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de la créatrice de mode française Paloma Picasso. La fille de Pablo Picasso et de Françoise Gilot vit à Lausanne depuis 2001.

- Il y a 90 ans (1934): naissance du sociologue et ancien conseiller national socialiste genevois Jean Ziegler ("La Suisse lave plus blanc», «La Suisse, l'or et les morts").

- Il y a 95 ans (1929): naissance du peintre Marco Richterich à Saint-Imier (BE). Il est décédé le 11 mai 1997.

- Il y a 200 ans (1824): décès du poète anglais George Gordon Byron.

Le dicton du jour

«Saint-Ursmar prend la dernière neige de l'an».

