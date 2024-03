Poutine affirme que l'attaque a été commise par «des islamistes radicaux»

Vladimir Poutine a affirmé lundi que l'attentat contre une salle de concert près de Moscou, revendiqué par le groupe Etat islamique, avait été commis par «des islamistes radicaux». Selon lui, ceux-ci ont tenté de fuir vers l'Ukraine.

Lundi soir, Poutine a à nouveau sous-entendu que l'attaque pourrait avoir un lien avec Kiev et ses soutiens. AFP

Nous savons que (ce) crime a été commis par des islamistes radicaux ayant une idéologie contre laquelle le monde islamique se bat lui-même depuis des siècles», a-t-il déclaré lors d'une réunion gouvernementale, évoquant ce lien pour la première fois, trois jours après la revendication de l'attaque par l'EI.

«Nous savons qui a commis cette atrocité contre la Russie et son peuple. Ce qui nous intéresse, c'est le commanditaire», a-t-il ajouté.

Il a ensuite répété que les assaillants, après l'attaque qui a fait au moins 139 morts, selon un nouveau bilan, avaient tenté de fuir vers le territoire ukrainien avant d'être arrêtés.

«Il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leur crime, ont essayé de partir en Ukraine? Qui les attendait là-bas? Ceux qui soutiennent le régime de Kiev ne veulent pas être des complices de la terreur et des soutiens du terrorisme, mais beaucoup de questions se posent», a dit le président russe.

La piste ukrainienne

Ce week-end, Vladimir Poutine et ses puissants services de sécurité, le FSB, n'avaient pas mentionné d'implication djihadiste, évoquant de concert une piste ukrainienne qui a été vivement démentie par Kiev et les Occidentaux.

Lundi soir, M. Poutine a néanmoins à nouveau sous-entendu que l'attaque pourrait avoir un lien avec Kiev et ses soutiens.

«Immédiatement, on se demande à qui cela profite? Cette atrocité peut être un nouvel épisode de la série de tentatives de ceux qui, depuis 2014, combattent notre pays à travers le régime néonazi de Kiev», a-t-il affirmé.

«Et les nazis, c'est bien connu, n'ont jamais dédaigné utiliser les méthodes les plus sales et les plus inhumaines pour atteindre leurs objectifs», a-t-il déclaré.

ATS