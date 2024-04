Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi à Pékin lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping qu'il voulait discuter avec la Chine sur la façon d'aboutir à une «paix juste» en Ukraine.

ATS

Olaf Scholz est arrivé en Chine dimanche, accompagné d'une importante délégation composée de ministres et de chefs d'entreprise. Il s'agit de sa deuxième venue dans le pays asiatique depuis son entrée en fonction fin 2021.

Durant sa visite de trois jours, le chancelier allemand est confronté à un exercice d'équilibriste. Il entend renforcer les liens économiques de son pays avec la Chine, principal partenaire commercial de l'Allemagne, tout en représentant une Union européenne (UE) qui désire moins dépendre économiquement du géant asiatique.

Pour une «paix juste»

Lors d'une rencontre mardi avec Xi Jinping à Pékin, Olaf Scholz a déclaré selon ses services vouloir discuter avec lui de la manière de «contribuer davantage à une paix juste en Ukraine».

Pékin appelle au dialogue sur l'Ukraine, s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire et exhorte au respect de l'intégrité territoriale «de tous les pays» – sous-entendu Ukraine comprise. Mais elle n'a jamais condamné publiquement Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et appelle régulièrement à prendre en considération les préoccupations de sécurité de toutes les parties, dont celles de Moscou face à l'Otan.

«Impact négatif»

«La guerre d'agression russe en Ukraine et l'armement de la Russie ont un impact négatif très important sur la sécurité en Europe», a déclaré Olaf Scholz à Xi Jinping, d'après un enregistrement fourni par les services du chancelier.

«Ils affectent directement nos intérêts fondamentaux», a-t-il poursuivi. «Indirectement, ils nuisent à l'ensemble de l'ordre international parce qu'ils violent un principe de la Charte des Nations unies – le principe de l'inviolabilité des frontières des Etats», a-t-il ajouté.

La Chine et la Russie se rapprochent depuis plus d'une décennie en raison de leur dénonciation commune de ce qu'ils présentent comme l'hégémonie occidentale sur la scène internationale. Elles ont renforcé leur coopération économique, militaire et diplomatique depuis l'invasion de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était encore à Pékin la semaine dernière.

Olaf Scholz a également évoqué avec Xi Jinping les domaines de coopération bilatérale, notamment le climat. «Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à trouver des solutions pour stopper le changement climatique et gérer la transition énergétique verte de manière socialement équitable», a plaidé le chancelier.

Promenade bucolique

De son côté, Xi Jinping a jugé «indispensable» une «coopération entre grandes puissances» afin d'affronter les «risques et défis croissants» auxquels est confrontée la communauté internationale, selon la télévision d'Etat chinoise CCTV.

«La Chine et l'Allemagne sont les deuxième et troisième économies mondiales», a souligné M. Xi. «L'importance de la consolidation et du développement des relations sino-allemandes dépasse le cadre des relations bilatérales et a un impact important sur le continent eurasien et même sur le monde entier.»

CCTV a diffusé la vidéo des deux hommes se promenant après leurs discussions au milieu des arbres en fleurs, des ponts de pierre et de bâtiments chinois traditionnels aux colonnes rouges.

Olaf Scholz doit s'entretenir mardi après-midi avec le Premier ministre chinois Li Qiang, rencontrer un comité économique Chine-Allemagne, puis s'adresser à la presse dans la soirée.

Sa visite intervient au moment où l'UE a engagé un bras de fer avec la Chine, qu'elle accuse de fausser le marché européen en l'inondant de produits à bas prix, des véhicules électriques aux éoliennes en passant par les panneaux solaires.

