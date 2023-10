Gerhard Andrey, 47 ans, s'est fait connaître sur la scène politique suisse en 2019 en décrochant un siège de conseiller national au détriment du pilier UDC Jean-François Rime. Réélu le 22 octobre, le Vert fribourgeois apparaît comme une personnalité aux multiples facettes.

Gerhard Andrey, Les VERT-E-S (Les VERT-E-S), candidat au Conseil des Etats (CE), lors des elections federales du Conseil national et du Conseil des Etats le dimanche 22 octobre 2023 a Fribourg. Les citoyens suisses se rendent aux urnes pour renouveler les deux chambres du Parlement federal, le Conseil national et Conseil des Etats. (KEYSTONE/Cyril Zingaro) KEYSTONE

Le citoyen de Granges-Paccot, qui a grandi à Heitenried en Singine, mais est originaire de Val-de-Charmey, a connu plusieurs vies avant de se lancer en politique. Marié et père de deux enfants, menuisier de formation, il a étudié ensuite pour devenir ingénieur du bois, avant de se découvrir une fibre d’indépendant à compter de l'an 2000.

Gerhard Andrey se lance alors, avec succès, dans l’entrepreneuriat. Il cofonde et dirige d'abord l’entreprise d’informatique Mediagonal. En 2007, il cofonde l’entreprise Liip, une société active dans le développement de logiciels web et qui emploie aujourd’hui plus de 200 collaborateurs sur six sites en Suisse.

Amateur de culture

Engagé dans la société civile, l'élu bilingue est un grand amateur de culture. En 2017, avec le chanteur Pascal Vonlanthen, il cofonde et préside La Gustav, une institution qui offre une formation extrascolaire à de jeunes musiciennes et musiciens pour créer, publier et interpréter leurs propres chansons.

Depuis 2020, il préside l’Association K, qui représente les intérêts d’organisateurs culturels professionnels du canton de Fribourg. Il s’investit également dans la formation, en tant que membre du conseil spécialisé de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et du conseil d’administration de LerNet.

Gerhard Andrey devient en 2021 membre du Groupe d’accompagnement MenCare en Suisse romande, qui promeut notamment l’engagement des pères. Depuis 2022, il est ambassadeur de la Banque alimentaire fribourgeoise et membre du conseil de fondation d’applico, qui soutient des personnes avec un handicap psychique.

D'abord les appareils

Sur le plan politique, avant de devenir conseiller national, il est entré au comité des Verts Fribourg en 2010 et a assumé la vice-présidence du parti cantonal dès 2014. Entre 2016 et 2020, Gerhard Andrey s’engage plus haut comme vice-président et membre de la direction des Verts suisses.

A Berne, sous la coupole, Gerhard Andrey siège à la commission des finances et à la commission de la politique de sécurité. Durant son premier mandat, il a mis en place l’intergroupe parlementaire sur la finance durable, le Fribourgeois étant par ailleurs membre du conseil d'administration de la Banque Alternative suisse.

L'élu est également membre fondateur et coprésident de l’intergroupe cybersécurité. En tant que membre de l’équipe centrale, il a pu apporter une contribution essentielle à l’intergroupe parlementaire sur la durabilité numérique. Depuis 2021, il est membre du groupe de réflexion sur la numérisation de la Chancellerie fédérale.

Créer des alliances

Au dire des Verts Fribourg, Gerhard Andrey s'est profilé politiquement sur la durabilité numérique, un marché financier vert, une économie solidaire et compatible avec l’environnement. En présentant leur candidat à la candidature au Conseil fédéral, ils précisent que les deux tiers de ses interventions ont été acceptés.

En résumé, Gerhard Andrey est une personne sachant «créer des alliances pour réussir», estime son parti cantonal à propos de ce fils d'agriculteur.

