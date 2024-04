Les membres du gouvernement d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont été réélus in corpore dimanche lors de la Landsgemeinde tenue dans le chef-lieu. Roland Inauen (sans parti) a été reconduit comme président (landammann) et Roland Dähler (sans parti) comme vice-président.

La Landsgemeinde, toujours très suivie au centre d'Appenzell. sda

ATS

MM. Inauen et Dähler sont en charge respectivement de l'instruction publique et de l'économie.

Monika Rüegg (Centre) a également été réélue à la tête de la santé et des affaires sociales. Seule une main s'est levée pour s'y opposer.

Ruedi Eberle (UDC) a pour sa part été réélu comme chef des finances et Jakob Signer (sans parti) rempile à la tête de justice et police et des affaires militaires.

Stefan Müller (Centre) garde la direction de l'agriculture et des forêts et Ruedi Ulmann (Centre) celle des travaux publics. M. Ulmann s'est vu opposer deux adversaires, qui n'ont récolté que quelques voix.

Ruedi Ulmann a essuyé des critiques dernièrement pour n'avoir supposément pas tenu certains délais en lien avec des autorisations de construire. Un rapport d'expertise externe l'a cependant blanchi. Les deux candidatures adverses qu'il a dû affronter au dernier moment lors de la Landsgemeinde – pour lesquelles aucune annonce préalable n'est requise – s'expliquent par ces contrariétés.

Enfin, les citoyens ont accepté la révision totale de la Constitution cantonale, malgré quelques critiques et controverses. Elle introduit notamment une réglementation relative au droit d'urgence.

Le nouveau texte doit entrer en vigueur en 2027. Parmi les nouveautés figure un assouplissement de l'obligation de mandat, désormais limitée aux autorités élues par le peuple. En outre, les dépenses du demi-canton ne devront à l'avenir être soumises impérativement au peuple qu'à partir de deux millions de francs, et non plus un million.

L'assemblée s'est tenue en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, des membres du Conseil d'Etat neuchâtelois et de l'ambassadrice de Norvège en Suisse, parmi les nombreux hôtes d'honneur.

masn, ats