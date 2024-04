Image trafiquée: la présentatrice Jennifer Covo dans la tourmente !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

ATS

Les points forts du jour

SALAIRES : L’Union syndicale suisse (USS) présente lundi devant la presse son rapport sur la répartition 2024. L’étude se penche sur la répartition des salaires, des revenus et de la fortune ainsi que la charge des impôts et des taxes dans des ménages-types en Suisse. Lors de la publication en mars d’une étude de l’Office fédéral de la statistique sur les salaires 2022, l’USS avait critiqué le fait que les bas salaires ne suffisent pas pour vivre en Suisse. Alors que l'économie suisse a connu plusieurs bonnes années, les salaires réels ne se sont pas améliorés, avait regretté l'économiste en chef de l'USS Daniel Lampart.

PROCHE-ORIENT : Amnesty International Suisse remet lundi une pétition adressée au Conseil fédéral et au Parlement. Munie de plus de 45'000 signatures, le texte demande un cessez-le-feu à Gaza et de garantir le financement de l'agence pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Face aux graves accusations formulées à l'encontre de cette agence, la Suisse n'a pas encore versé les contributions prévues pour 2024. Le Conseil fédéral a indiqué la semaine dernière qu'il prendrait une décision ultérieurement après avoir consulté les commissions de politique extérieure du Parlement et étudié le rapport d'experts mandatés par l'ONU.

ESPAGNE : Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit annoncer lundi s'il démissionne ou non après l'ouverture d'une enquête judiciaire visant son épouse. Le socialiste âgé de 52 ans, au pouvoir depuis 2018, a pris l'Espagne de court mercredi en mettant sa démission de chef du gouvernement dans la balance après l'annonce par un tribunal madrilène de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption contre son épouse, Begoña Gómez, à la suite de la plainte d'une association proche de l'extrême droite. Samedi des milliers de sympathisants du Parti socialiste se sont rassemblés à Madrid pour lui demander de ne pas démissionner.

ALLEMAGNE : Neuf membres présumés d'un réseau armé comparaissent lundi en Allemagne pour un projet de coup d'Etat déjoué fin 2022. Le groupuscule, nourri aux idéologies complotistes et d'extrême droite, celles des Reichsbürger (citoyens du Reich, ndlr), projetait d'envahir la chambre des députés allemands à Berlin, pour y arrêter les élus et renverser le gouvernement. L'apparition devant le tribunal de Stuttgart des neuf premiers suspects de cette affaire judiciaire tentaculaire suscite un fort intérêt. Ils sont soupçonnés pour la plupart d'avoir été chargés des opérations militaires du réseau. Mais au total, ils seront 26 à devoir répondre de leurs projets devant la justice allemande dans trois procès différents.

Vu dans la presse

MEDIAS : L'image de présentateurs de la RTS continue d'être utilisée par des arnaqueurs sur Facebook et Instagram. Ces derniers jours, c'est l'image de la présentatrice Jennifer Covo qui a été trafiquée et diffusée avec des phrases chocs pour inciter au clic, indique Le Temps. La RTS a déjà déposé une plainte pénale en début d'année suite à de faux articles mettant en scène le présentateur du 19h30 Philippe Revaz et le journaliste de l'émission radio Forum Mehmet Gultas. Le logo de Blick.ch a aussi dernièrement été utilisé à côté d'images chocs d'accidents de la circulation, de la photo de DJ Bobo et de ce titre en allemand: «La fin tragique de DJ Bobo».

SANTE : La prise en charge psychiatrique des jeunes dans le Jura est en crise. Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents n'aura plus de médecins FMH dès mercredi, les deux médecins-chefs en poste ayant démissionné, indique Le Quotidien Jurassien. Des remplaçants n'ont toujours pas été trouvés, alors que seuls les médecins FMH peuvent assumer la responsabilité des actes médicaux et autres prescriptions. Plusieurs médecins assistants et autres professionnels de la psychiatrie et de la psychologie ont également quitté la structure ces derniers mois. Des mauvaises conditions de travail et un ras-le-bol sont évoqués pour expliquer ces départs. Le ministre en charge de l'économie et de la santé jurassiennes, Jacques Gerber, admet qu'il s'agit d'une situation de crise.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : Décès du réalisateur américain John Singleton ("Boyz n the Hood") des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il était né le 6 janvier 1968.

- Il y a 65 ans (1959) : La création du gouvernement tibétain en exil a été proclamée dans le nord de l'Inde.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance de l'acteur et humoriste américain Jerry Seinfeld, créateur de la sitcom Seinfeld.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance du musicien français Fred Chichin, membre du groupe Les Rita Mitsouko avec Catherine Ringer. Il est décédé le 27 novembre 2007.

- Il y a 75 ans (1949) : Le Comité international olympique (CIO) autorise à nouveau les sportifs allemands à participer aux Jeux.

- Il y a 95 ans (1929) : Naissance de l'écrivain allemand Walter Kempowski ("Chronique allemande», «Echolot"). Il est décédé le 5 octobre 2007.

- Il y a 125 ans (1899) : Naissance du musicien de jazz américain Duke Ellington. Il est décédé le 24 mai 1974.

- Il y a 400 ans (1624) : Le cardinal de Richelieu devient ministre du roi de France Louis XIII.

Le dicton du jour

«Caprices d'avril font tomber les fleurs, et trembler les laboureurs»

ro, ats