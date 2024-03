Incendie de Vétroz: l'enquête vise un homme qui a jeté son mégot

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un mégot de cigarette serait bien à l'origine du feu qui a dévasté une halle industrielle à Vétroz (VS) l'été dernier. KEYSTONE

Les points forts du jour

PROTECTION DE L'ENFANCE: La commission de gestion et d’évaluation du Grand Conseil neuchâtelois va présenter son rapport d'information sur le fonctionnement du Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ). Un audit a été réalisé en 2022, après qu'un manque de gouvernance stratégique et d'accompagnement a été révélé.

Le canton avait annoncé en septembre 2023 une réorganisation, avec la suppression de trois fonctions de cadre. Le syndicat SSP avait déploré que le canton n'ait pas eu le courage de réformer le SPAJ en profondeur et de mettre en place une séparation claire entre les rôles de placement, de contrôle et financier.

HOCKEY SUR GLACE: Le premier match no 7 dans ces play-off de National League se déroule jeudi soir dès 20h à Fribourg. Brillant 2e de la saison régulière après avoir dépassé pour la première fois les 100 points, Gottéron se retrouve sous pression à l'heure d'accueillir l'outsider Lugano avec une place en demi-finale en jeu.

Les Dragons ont gagné les actes I et V sur leur glace, mais ils s'étaient inclinés en prolongation à St-Léonard lors du troisième match de la série. Ils devront se montrer bien plus disciplinés que mardi à Lugano, où les pénalités leur ont coûté deux buts.

PORTUGAL: Le nouveau Premier ministre du Portugal, le dirigeant de droite modérée Luis Montenegro, présente la composition de son gouvernement. Désigné la semaine dernière, il est appelé à former un gouvernement minoritaire, en raison de sa courte victoire aux législatives du 10 mars. Le nouvel exécutif devrait entrer en fonctions mardi prochain.

Vu dans la presse

INCENDIE: Un mégot de cigarette serait bien à l'origine du feu qui a dévasté une halle industrielle à Vétroz (VS) l'été dernier. Cette piste est confirmée et étayée, selon le rapport d'expertise que Rhône FM et Le Nouvelliste se sont procuré. Le mégot jeté par terre aurait allumé certains matériaux combustibles, à commencer par une housse de protection et des herbes sèches, avant que le feu ne se propage.

L'homme qui a jeté ce mégot, visé par une enquête pour un incendie par négligence, a jusqu'au 8 avril pour soumettre aux experts des questions supplémentaires avant que la question de la responsabilité ne soit tranchée.

JUSTICE: L'ancienne chanteuse du groupe romand Solange la Frange, Julie Hugo, est sous le choc. L’homme qu’elle accuse d’agression sexuelle, condamné en 2021, a été acquitté en deuxième instance par le Tribunal cantonal de l’État de Fribourg, indique le Blick.

Le Tribunal n'a pas rendu ses motivations, indique l'avocat de la Fribourgeoise de 42 ans. «On devrait les connaître dans les prochains jours», précise-t-il. L'homme acquitté avait été reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle et de lésions corporelles simples en première instance.

CRIMINALITÉ: Un important réseau de trafic de drogue aurait été démantelé à Davos (GR). Après plusieurs arrestations liées à la cocaïne et à d'autres stupéfiants il y a un mois, de nouvelles arrestations ont eu lieu, indique le journal Südostschweiz.

Le ministère public grison n'a pas voulu donner d'indications sur le nombre d'arrestations en raison des enquêtes en cours. Il n'a pas non plus souhaité s'exprimer sur le nombre de personnes qui se trouvent actuellement en détention provisoire. Plusieurs kilos de cocaïne sont en cause, selon des sources bien informées.

VOTATIONS: Le conseiller national Vert'libéral argovien Beat Flach a créé un comité s'opposant à l'initiative Stop à la vaccination obligatoire. Aucune véritable campagne n'est prévue, les moyens financiers n'étant pas suffisants, mais le comité sera présent sur les réseaux sociaux, indique le Blick. Une conférence de presse doit avoir lieu début mai.

L'Argovien, qui a lancé le comité seul, a trouvé jusqu'à présent cinq adhérents venant d'autres partis. Il s'inquiète qu'en cas d'acceptation du texte, les alcootests par prise de sang lors des contrôles de la route ne soient plus autorisés. La population est appelée à voter sur l'initiative le 9 juin.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): La République d'Irlande devient le premier pays de l'UE à introduire une interdiction totale de fumer dans les lieux publics.

- Il y a 20 ans (2004): Décès à Genolier (VD) de l'acteur, écrivain et réalisateur britannique Peter Ustinov ("Spartacus», «Mort sur le Nil», «Quo Vadis?"). Il était né en 1921.

- Il y a 30 ans (1994): Décès du dramaturge français Eugène Ionesco ("La cantatrice chauve», «Les chaises», «Les rhinocéros», «Le roi se meurt"). Il était né en 1909.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'actrice américaine Josephine Chaplin qui, dès l'âge de trois ans, posait au côté de son père Charlie Chaplin dans «Les feux de la rampe».

- Il y a 85 ans (1939): Francisco Franco s'empare de Madrid avec l'aide de la «cinquième colonne», mettant fin à la guerre civile.

Le dicton du jour

«A la Saint-Gontran si la température est belle, arrivent les premières hirondelles»

