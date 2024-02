Primes maladie: la liste noire des «mauvais payeurs» s'allonge

blue News et Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La part des personnes qui ne peuvent plus payer leur caisse maladie a récemment augmenté. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Les points forts du jour

SÉPULTURES: Les autorités de la Ville de Genève présentent les résultats de deux études portant sur la qualité des sous-sols des cimetières municipaux. Valérie Bernard, ingénieure EPF en environnement, et Vincent Varlet, responsable de l’unité de taphonomie au centre universitaire romand de médecine légale, seront présents pour apporter leur expertise. La Ville de Genève va aussi dévoiler à cette occasion le lancement d'un projet novateur au cimetière de Châtelaine.

NATATION: Principal espoir de médaille pour la Suisse, Roman Mityukov entre en lice lundi matin dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. Le Genevois prend part aux séries du 100 m dos, discipline dans laquelle il vise une place en finale. Il disputera jeudi les séries du 200 m dos, distance sur laquelle il s’est paré de bronze lors des Mondiaux 2023.

Vu dans la presse

SANTE: La liste noire des mauvais payeurs de primes a atteint un niveau record. La part des personnes qui ne peuvent plus payer leur caisse maladie a récemment augmenté, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Au total, 18'352 personnes figurent actuellement sur liste noire. Les chiffres sont particulièrement élevés au Tessin, où les primes sont particulièrement élevées en raison du nombre de retraités. Entre 6000 et 7000 assurés tessinois figurent sur liste noire chaque année.

SANTE BIS: L'office zurichois de la santé publique a ouvert une enquête contre une entreprise de soins zurichoise. Celle-ci aurait fait du profit en faisant des fausses promesses à des personnes âgées, indique la NZZ. L'entreprise a indiqué à la famille d'une femme de 73 ans que la caisse-maladie rembouserait les prestations après coup. Or elles allaient au-delà de l'assurance de base.

La société avait présenté à la famille de la femme domiciliée dans le canton de Berne un formulaire selon lequel le médecin de famille avait ordonné des prestations de soins, sans qu'aucune signature officielle ne le certifie. Au lieu des 1500 francs annoncés, les soins ont coûté 14'000 francs par mois.

MEDECINE: Le Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH), centre de compétence en santé humaine lancé en 2014 à Fribourg, a mis fin à ses activités en toute discrétion. L'arrêt des activités avait déjà été décidé en novembre 2022, un an et demi après le rachat de la structure par la société italienne Biolvalley Investments, indique La Liberté.

Le SICHH a quitté ses locaux de Bluefactory l'an dernier et le matériel vendu dès 2022. On ne sait en revanche pas si les quatorze collaborateurs pour sept emplois équivalents plein-temps ont quitté le navire ou ont été licenciés.

ENERGIE: Le sénateur Fabio Regazzi (Centre/TI) veut soumettre l'électricité au taux réduit de TVA, soit 2,6% contre 8,1% actuellement. Le but est de soulager la classe moyenne qui «souffre de l'inflation dans tous les domaines», dit-il dans les titres romands du groupe Tamedia.

La proposition, qui sera traitée la semaine prochaine en commission, fait déjà débat. A gauche, on estime que cette mesure coûte cher pour avoir peu d'effet sur la majorité. Du côté du PLR, le projet est vu d'un bon oeil, l'électricité étant devenue «un bien essentiel».

ENERGIE BIS: Le groupe électrique Axpo prévoit de construire un parc éolien de dix à vingt turbines. Deux déclarations d'intention en ce sens ont été signées avec des communes, indique le stratège éolien en chef du groupe, Cédric Aubert, dans les titres du groupe alémanique CH Media. Il ne précise toutefois pas quelles communes sont concernées.

Si le projet se concrétise, le groupe produira environ 100 gigawattheures d'électricité d'ici trois à sept ans. M. Aubert espère une augmentation annuelle de 50 à 100 gigawattheures.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 12.02.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Un jury new-yorkais déclare le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo, «coupable». Le baron de la drogue sera condamné à la perpétuité le 17 juillet 2019.

- Il y a 25 ans (1999): Le Sénat américain acquitte le président Bill Clinton à l'issue de cinq semaines de procès en destitution dans l'affaire Monica Lewinsky.

- Il y a 30 ans (1994): Le vol du tableau «Le Cri» d'Edvard Munch est découvert au Musée national d'Oslo. Trois mois plus tard, le tableau a pu être récupéré intact.

- Il y a 30 ans (1994): Ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, en Norvège. Pour la première fois, les Jeux olympiques d'hiver ne se tiennent pas la même année que les Jeux d'été.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivaine et artiste-peintre allemande Barbara Honigmann ("Un amour fait de rien"). Elle a remporté le Prix littéraire de Soleure en 2004.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'actrice et chanteuse italienne Claudia Mori, épouse d'Adriano Celentano depuis 55 ans. Le couple a chanté en 1967 la chanson de Paolo Conte «La Coppia più bella del mondo».

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du musicien américain Ray Manzarek, l'organiste du groupe The Doors. Il est décédé en 2013.

Le dicton du jour

«Si le soleil luit pour Sainte-Eulalie, Pommes et cidre à la folie»

ro, ats