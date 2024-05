blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les nouvelles générations de touristes asiatiques, avides d'expériences, optent de plus en plus pour des voyages individuels au détriment des grands déplacements organisés. Suisse Tourisme veut adapter son offre en conséquence. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

VATICAN: La présidente de la Confédération Viola Amherd assiste à la prestation de serment de 34 nouveaux gardes suisses au Vatican. Elle est accompagnée des présidents des Chambres fédérales Eric Nussbaumer et Eva Herzog.

CYBERSÉCURITÉ: L'Office fédéral de la cybersécurité tire un bilan de ses 127 premiers jours lors d'un point de presse. Ce nouvel office coordonne la Cyberstratégie nationale (CSN).

ESPACE PUBLIC: la Ville de Genève dévoile son plan d'action sur les monuments de personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme. Un bâtiment de l’université Carl Vogt a été déjà débaptisé en automne 2022 et le buste du naturaliste, qui a fait polémique pour ses thèses sexistes et racistes, retiré devant le bâtiment des Bastions.

ESPACE: le vaisseau Starliner de Boeing doit décoller lundi et transporter pour la première fois des astronautes de la Nasa jusqu’à la Station spatiale internationale – avec plusieurs années de retard sur SpaceX. Cet ultime vol test de Starliner, avant le début de ses opérations régulières, est crucial pour le géant de l’industrie aérospatiale, qui joue entre autres sa réputation.

Vu dans la presse

TOURISME: Les nouvelles générations de touristes asiatiques, avides d'expériences, optent de plus en plus pour des voyages individuels au détriment des grands déplacements organisés, rapporte le Temps.

Pour profiter de cette évolution, Suisse Tourisme a signé lundi dernier, à l’occasion de la Journée suisse des vacances, un accord de collaboration avec la plateforme de services de voyages Klook. Le contrat, d’une durée de trois ans, poursuit deux buts: augmenter le nombre de voyageurs individuels asiatiques et à encourager des séjours plus longs.

ARMÉE: L'Armée suisse a engagé une entreprise externe pour analyser la couverture médiatique dont elle fait l'objet. Le contrat avec la société Pressrelations court jusqu'à mi-2031, rapportent les journaux alémaniques de CH Media. L'armée n'a pas communiqué le prix de ce mandat, renvoyant à une disposition légale.

Le Département de la défense dispose de la plus grande équipe de communication au sein de l'administration, écrivent encore les journaux de CH Media. L'armée a justifié de faire appel à l'externe par le fait qu'elle avait besoin d'un regard nouveau.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.05.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Charles III a été couronné roi d’Angleterre huit mois après le décès de sa mère Elizabeth II et son accession au trône. Son épouse Camilla est couronnée reine.

- Il y a 5 ans (2019): Naissance d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor, premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle.

- Il y a 10 ans (2014): Décès du collectionneur d'art allemand Cornelius Gurlitt. Plus de 1400 oeuvres d'art ont été retrouvées chez lui, dont certaines volées à des juifs sous le nazisme. Il a légué sa collection au musée des beaux-arts de Berne.

- Il y a 30 ans (1994): Le président français François Mitterrand et la reine d’Angleterre Elizabeth II inaugurent l'Euro-Tunnel sous la Manche.

- Il y a 30 ans (1994): Une employée du gouvernement américain, Paula Jones, dépose une plainte pour harcèlement sexuel contre le président Bill Clinton. La plainte sera rejetée en 1998, bien que les accusations n'aient pas pu être écartées sans équivoque.

- Il y a 75 ans (1949): Décès de l’écrivain belge Maurice Maeterlinck ("Pelléas et Mélisande"). Il est considéré comme l'un des principaux représentants du symbolisme.

- Il y a 85 ans (1939): Inauguration de l'exposition nationale, la «Landi 39», à Zurich. Malgré la mobilisation générale du 1er septembre 1939, l'exposition n'a pas été interrompue. Elle durera jusqu'au 29 octobre et accueillera plus de dix millions de visiteurs.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du bassiste de jazz et vibraphoniste suisse Isla Eckinger.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de Hans Beck, l'inventeur des Playmobil. Il est décédé le 30 janvier 2009.

Le dicton du jour

Au jour de Saint-Boniface, toute boue s'efface

ro, ats