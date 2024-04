blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

PARTI: Les Vert'libéraux (PVL) se réunissent à Bienne pour leur assemblée des délégués. Ils donneront leur mot d'ordre sur les quatre objets soumis au peuple le 9 juin, à savoir la loi sur l'électricité, les deux initiatives du PS et du Centre sur les primes et celle des anti-vaccins. Les délégués devraient encore reconduire la direction.

HOCKEY SUR GLACE: Le titre de champion de Suisse 2023/2024 pourrait être attribué samedi en fin de soirée. Battu 3-0 jeudi sur la glace des Zurich Lions, Lausanne est en effet mené 3-2 en finale des play-off de National League. Le LHC a jusqu'ici toujours su répondre présent à domicile, s'imposant à deux reprises en terre vaudoise pour égaliser à 1-1 puis à 2-2 dans la série. Mais la pression sera plus forte samedi soir dès 20h, Zurich bénéficiant d'une première occasion de décrocher le 10e titre national de son histoire.

FOOTBALL: Les demi-finales de la Coupe de Suisse se déroulent ce week-end. Toute la Suisse romande rêve déjà d'une finale entre Sion et Servette, 28 ans après que les Sédunois avaient renversé les Grenat 3-2 après s'être retrouvés menés 2-0 dans une finale épique. Sion, qui lorgne une 15e finale et un 14e triomphe dans cette compétition, accueille Lugano samedi dès 20h30 à Tourbillon. Les Valaisans ont bien mal préparé ce rendez-vous en s'inclinant 1-0 face à Thoune dans le choc au sommet de la Challenge League. Servette se rendra pour sa part à Winterthour dimanche (16h30).

POLLUTION: La nappe phréatique de la Champagne, au sud-ouest de Genève, est contaminée aux PFAS, ces polluants dits éternels qu'on retrouve dans de nombreux produits de consommation courante. Les analyses menées en 2022 par l'Etat de Genève révèlent une teneur allant jusqu'à 500 nanogrammes par litre, soit dix fois plus que la norme de référence inscrite dans la législation fédérale, sur la commune d'Avusy (GE), indique Le Temps.

Ces informations proviennent d'une carte obtenue par Le Temps et la RTS, divulguée récemment. Les gravières exploitées sur le territoire seraient à l'origine de cette pollution. Holcim exploite deux sites dans la région. Il y a aussi la Sablière du Cannelet, qui se trouve à Avusy. Le canton de Genève a recensé sur son territoire 150 sites pollués au PFAS, avait révélé Le Temps en début d'année.

ENVIRONNEMENT: Les cimentiers sont les entreprises suisses qui ont émis le plus de CO2 en 2023. Holcim arrive sans surprise en tête du classement, suivi par Ciments Vigier et de Jura Cement, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Le cimentier Holcim a amélioré son bilan CO2 de 30% depuis 1990, précise le journal, qui se base sur des données de l'Office fédéral de l'environnement.

Le secteur industriel est à l'origine de 23% des émissions de la Suisse. Les usines ont réduit leurs émissions de 27% depuis 1990 dans tout le pays, tout en doublant leur croissance économique.

COUTS DE LA SANTE: La faitière des assurances maladie Curafutura est restée à l'écart de la rencontre vendredi avec les partenaires tarifaires et la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. «Il n'y a aucune raison de poursuivre les discussions», indique son directeur, Pius Zängerle, à la NZZ.

L'association est irritée par la démarche du département de la Jurassienne, déclare-t-il en outre dans les titres du groupe alémanique CH Media. Il se désole des nouvelles exigences posées par la ministre et qui retardent le remplacement de Tarmed. M. Zängerle rappelle qu'en décembre, les quatre partenaires tarifaires avaient assuré leur soutien au système alternatif Tardoc. La décision du Conseil fédéral devrait tomber avant la pause estivale.

FINANCES FEDERALES: Le deal de 15 milliards pour l'armée et l'Ukraine suscite des avis divergents au sein du Conseil fédéral. Le Département fédéral des finances, dirigé par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, indique qu'il n'y a pas de base légale pour permettre un tel fond, écrivent Blick et les titres romands du groupe Tamedia.

Le Parlement aurait toutefois la compétence de créer une telle base, selon le Département fédéral de la défense (DDPS). Outre la situation financière, il faudrait également procéder à une évaluation de la politique de sécurité, indique-t-il.

- Il y a 10 ans (2014): Canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II par leur successeur en exercice François, en présence du pape émérite Benoît XVI.

- Il y a 10 ans (2014): Décès de la comédienne française Micheline Dax à 90 ans. Elle a effectué une riche carrière au théâtre et au cinéma, essentiellement dans des comédies. Elle était également connue pour ses doublages à la télévision (miss Piggy du Muppet Show ou la vache Azalée dans «Le Manège enchanté").

- Il y a 25 ans (1999): Décès du trompettiste de jazz américain Al Hirt. ll est connu pour son interprétation du thème de la série «Le Frelon vert», un morceau également utilisé dans le film «Kill Bill». Il était né le 7 novembre 1922.

- Il y a 30 ans (1994): Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud après les premières élections libres du pays. Son parti, le Congrès national africain (ANC), remporte une victoire éclatante.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de la chanteuse britannique Sheena Easton ("For Your Eyes Only").

«A la Sainte-Zita, le froid ne dure pas»

