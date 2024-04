Les signalements d'incidents racistes ont augmenté de près d'un quart en 2023, selon le rapport annuel des centres de conseils en racisme publié dimanche. Parmi les 876 cas recensés, la majorité relève de xénophobie et racisme anti-Noirs et a eu lieu à l'école.

ATS

L'année dernière, les membres du Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme ont ainsi reçu 168 signalements de plus qu'en 2022, précisent dans un communiqué la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et humanrights, une ONG qui défend les droits humains en Suisse. Ces discriminations ont principalement eu lieu en milieux éducatifs, sur le lieu de travail et dans l'espace public.

Sensibilisation en milieux scolaires

Bon nombre de cas signalés – soit un peu plus de 180 – se sont déroulés dans le cadre de la formation, notamment à l'école. Pas seulement dans la cour de récréation, mais également par le biais de groupes scolaires créés par les élèves sur les réseaux sociaux.

La mère d'un enfant de 11 ans a par exemple rapporté à un centre de conseil que son fils se faisait régulièrement traiter de «nègre» sur le groupe WhatsApp de sa classe. L'école n'a cependant pas voulu intervenir, arguant que ce groupe entre élèves ne relevait pas de sa responsabilité.

Face à la hausse constante du racisme à l'école et sur d'autres lieux de formation, la CFR et humanrights plaident pour un renforcement de la prévention en milieu scolaire. Un travail éducatif doit être mené auprès des élèves et l'ensemble du personnel scolaire doit être correctement formé, réclament les deux organismes. Il est également important que des moyens d'intervention soient mis en place, souligent-ils encore.

Répercussions du conflit au Proche-Orient

Si la xénophobie (387 cas) et le racisme anti-Noirs (327 cas) ont été les motifs des discriminations les plus fréquents en 2023, l'escalade du conflit au Proche-Orient a fait augmenter de manière significative d'autres types de racismes, conclut le rapport. C'est le cas des racismes anti-Arabes (69 cas) et anti-musulmans (62 cas) – étroitement liés -, ainsi que de l'antisémitisme (46 cas).

Le Réseau de centres de conseil pour les victimes de racisme a également constaté une exacerbation des phénomènes racistes durant les campagnes électorales et de votations. En 2023, les centres ont reçu en période électorale de nombreux signalements de personnes qui n'étaient pas directement discriminées mais qui souhaitaient agir contre la diffusion de préjugés et de messages discriminatoires. Cette mobilisation solidaire est essentielle pour lutter contre le racisme, note le communiqué.

Face à cette hausse d'incidents racistes, la CFR et humanrights tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent notamment à un changement structurel et institutionnel urgent, non seulement dans les milieux éducatifs et le monde de la politique, mais également dans les secteurs de l'emploi et du logement.

mabe, ats