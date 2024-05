La retraite à 65 ans? Les jeunes n'y croient plus

Un sondage réalisé par Raiffeisen met en lumière un fossé entre les aspirations et les réalités en matière de retraite pour la population suisse. D'un côté, la majorité des jeunes rêvent d'une retraite anticipée, avant l'âge légal de 65 ans. De l'autre côté, un pessimisme grandissant s'installe quant à la possibilité de concrétiser ce rêve.

57% des 18-59 ans souhaitent partir en retraite avant l'âge légal. IMAGO/Pond5 Images

blue News Marc Schaller

D'après un sondage réalisé par Raiffeisen auprès de 1500 adultes, l'avenir de la retraite s'annonce sombre: la population suisse craint de ne jamais pouvoir s'arrêter de travailler.

De nombreux sondés estiment en effet que l'âge de départ à la retraite va reculer pour les générations futures. La majorité des moins de 40 ans pensent qu'ils travailleront au-delà de 65 ans, un quart des 20-29 ans anticipant même une retraite après 70 ans!

Malgré cette perspective, l'idée d'une retraite anticipée continue de faire rêver. Près de 57% des 18-59 ans caressent l'espoir de quitter la vie active avant l'heure fatidique.

Pourtant, moins de 20% des actifs ont concrètement planifié leur départ à la retraite, et ce sont les hommes qui s'y penchent le plus (deux fois plus que les femmes).

On apprend aussi que près de la moitié des 50-59 ans n'ont pas défini de date précise pour leur retraite et seulement 22% savent comment ils comptent cesser leur activité (brutalement ou progressivement).

57% des 18-59 ans souhaitent partir en retraite avant l'âge légal. Raiffeisen

Le sondage révèle également de grandes lacunes dans les connaissances sur les trois piliers du système de retraite suisse, en particulier chez les jeunes, ainsi qu'un manque de préparation face à la retraite.

Beaucoup de Suisses ne réalisent pas que prendre leur retraite plus tôt peut être coûteux, et qu'un tiers des avoirs de caisse de pension sont épargnés entre 58 et 65 ans. Il est donc crucial d'épargner suffisamment en amont pour combler les pertes de revenus engendrées par une retraite anticipée.

Enfin, un tiers des moins de 30 ans ne savent pas que les personnes sans activité lucrative, comme les étudiants, doivent cotiser à l'AVS.