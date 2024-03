A mi-chemin entre le tennis et le badminton, le pickleball est un sport populaire qui fait l’unanimité aux Etats-Unis, particulièrement chez les soixantenaires. Une pratique régulière de ce sport de raquette comporte de nombreux bienfaits pour la santé mentale et physique. Il se révèle bénéfique pour améliorer la santé cardiovasculaire, la capacité d’endurance et respiratoire, comme le suggère cetteétude américaine. Ce serait également une bonne activité physique pour améliorer le bien-être mental, selon l’étude 'Apple Heart and Movement Study, menée par le géant de la technologie en collaboration avec le Brigham and Women's Hospital et l'American Heart Association en 2023. Aux Etats-Unis, ce sport est très populaire en raison de son accessibilité. En effet, il ne nécessite pas de condition physique ou d’habilité particulière.