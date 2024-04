(ETX Daily Up) – Acheter un bien matériel ou vivre des émotions pour se forger des souvenirs? Une étude internationale souligne la montée en puissance d'une nouvelle économie, celle de l'expérience. Depuis la pandémie, les consommateurs du monde entier semblent attribuer moins d'importance à la possession.

Pour les Français, les voyages sont le premier moyen de faire des expériences Ivana Cajina / Unsplash

Relax

Il y a le souvenir d'un repas gastronomique. L'émotion d'un long-métrage qui deviendra un «must-see» du cinéma. Les anecdotes d'un voyage à l'autre bout du monde. Ou encore les battements de coeur lors d'une grande compétition sportive comme la Coupe du monde de football. Et en cette année placée sous le signe de l'olympisme, mais aussi de l'Euro de football, l'adrénaline risque de monter.

Voilà autant de moments de la vie au cours desquels on peut vivre des expériences, et donc se forger des souvenirs. Tout à fait impalpables et on ne peut plus personnels, ils sont des bien précieux, qui nous connectent à nos proches, nos passions, nos aspirations.

Ne sont-ils pas plus importants qu'un smartphone ou une console de jeux vidéo? Telle est la question posée dans une grande étude menée par Mastercard auprès de plus de 16.000 répondants dans le monde consistant à analyser l'économie dite de l'expérience.

Un concept qui peut paraître flou, sauf quand on repère les dépenses des consommateurs de cette étude. En Europe, la part des dépenses consacrées aux biens matériels n'a pas évolué au cours de ces dernières années alors que c'est tout le contraire pour ce qui est des expériences.

Les voyages en tête de liste

En 2019, Mastercard estimait à 19% la part des dépenses consacrées aux expériences par rapport aux dépenses totales. En 2023, elle se situait davantage à 23%. Désormais, 88% des répondants comptent dépenser autant, voire plus pour voyager, prendre part à des activités de plein air ou aller au cinéma.

Ce sont en effet les expériences les plus récurrentes repérées par cette étude, sachant que les voyages constituent les projets les plus populaires chez les Français en matière de dépenses (58% contre 36% pour les activités de plein air et 36% pour les sorties au cinéma).

Au total, les Français ont consacré 912 euros par an à ces moments d'émotion. Et cela ne fait que commencer. Car 45% d'entre eux prévoient de mettre encore davantage la main à la poche pour se faire plaisir avec ces loisirs.

Contrairement à un bien purement matériel, le vécu d'une expérience et les souvenirs qui y sont rattachés sont considérés comme des moments enrichissants (33%). Il aide aussi à envisager le monde d'une façon différente pour 40% de personnes interrogées au total. Raison pour laquelle on peut être attaché aux photos qui sont la concrétisation d'un souvenir que l'on inscrit ainsi dans le temps. Côté français, pas moins de 50% de sondés partagent leur envie de revivre des expériences grâce à des clichés.

*Cette étude Mastercard a été menée avec Vitreous Worldwide du 2 au 9 janvier 202, auprès de 16 141 personnes, dont 14 125 issues de 20 marchés européens (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède, Suisse). L’étude regroupe aussi 2 016 sondés en Australie, au Brésil, en Chine et aux États-Unis.

