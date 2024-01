(ETX Daily Up) – Dans l’imaginaire collectif, les chansons joyeuses nous réconfortent davantage que celles plus mélancoliques. Mais ce n’est pas nécessairement le cas. Une étude australienne affirme que, dans les moments difficiles, les mélomanes écoutent des mélodies qui reflètent leur état d’esprit tourmenté.

Il est prouvé que les chansons qui évoquent la tristesse peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre moral. Pheelings Media / Getty Images

Des chercheurs australiens sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé les préférences musicales des habitants de Melbourne durant les six périodes de confinement successives qu’ils ont connues durant la pandémie de Covid-19. Au total, les personnes résidant dans la deuxième ville d’Australie ont passé 262 jours enfermées chez elles. Un record mondial.

Pour tromper l’ennui, il y a fort à parier qu’un grand nombre de Melbourniens se sont tournés vers le quatrième art. C’est en tout cas ce qu’ont pensé les médias australiens puisqu’ils ont, à l’époque, publié de nombreuses sélections musicales censées remonter le moral de celles et ceux qui les écoutent.

Le Dr. Amanda Krause et ses confrères ont voulu déterminer si ces playlists reflétaient l’état d’esprit des habitants de Melbourne durant la pandémie. Ils ont donc comparé les morceaux de musique qui y apparaissent avec ceux qu’ont vraiment écoutés les Melbourniens pendant les confinements. «Nous avons analysé les caractéristiques musicales et les contenus lyriques des chansons de la 'playlist pandémie' par rapport aux titres populaires durant les six premiers mois de la pandémie en 2020 et la même période en 2021», explique le Dr. Amanda Krause dans un communiqué.

Les universitaires ont constaté que les suggestions des journalistes melbourniens étaient aux antipodes des habitudes réelles d’écoute de leurs concitoyens. «Les morceaux de la playlist étaient plus énergiques et moins acoustiques [que ceux apparaissant dans les charts], avec des paroles nettement plus positives. Cela semble refléter une préférence pour [les chansons] au contenu mature et significatif lorsque l'on est confronté à une menace», souligne le Dr. Amanda Krause dans le même communiqué.

En d’autres termes, les habitants de Melbourne semblent avoir trouvé du réconfort dans la musique mélancolique pendant la pandémie. Les auteurs de l’étude estiment que les suggestions musicales des journalistes ne tenaient pas nécessairement compte des besoins des lecteurs: elles cherchaient, avant tout, à leur donner un coup de boost.

Les conclusions de cette étude parue dans la revue Music and Science corroborent celles de nombreux travaux de recherche, qui montrent que les chansons qui évoquent la tristesse peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre moral. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que chacun réagit différemment à la musique.

