Premier signe: les blagues coquines. «S’il fait ce genre de blagues, ce n’est pas seulement parce vous l'attirez sexuellement mais parce qu’il vous teste pour voir si vous savez prendre ce genre de blagues et en jouer». Viennent ensuite les sorties de groupe, où une personne va vous mettre à part afin de vous connaître plus amplement. «Cela ne vous donne pas l’impression d’un flirt mais vous êtes la seule à qui il donne de l'attention même si d’autres filles sont présentes», explique-t-elle. Et dernier indicateur: le «monologue» ou quand un homme parle beaucoup et que vous avez l’impression qu’il s’est entraîné. «Ils font seulement ça lorsqu’ils veulent vraiment faire une bonne première impression et cela veut dire qu'ils vous aiment bien».