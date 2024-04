Le Borussia Dortmund, adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des champions, a annoncé lundi qu'il avait nommé Lars Ricken directeur général du club allemand chargé du sportif.

Lars Ricken devient le nouveau directeur sportif du BVB. KEYSTONE

ATS

Arrivé adolescent à Dortmund, où il a accompli toute sa carrière, Ricken, 47 ans, qui était en charge du centre de formation du club depuis 2001, prendra ses fonctions le 1er mai.

L'ancien milieu offensif international succède à Hans-Joachim Watzke, 64 ans, qui avait annoncé plus tôt cette saison qu'il allait quitter ses fonctions et deviendrait responsable «du personnel, de la communication et de la stratégie» du club jusqu'à son départ à la retraite fin 2025.

«Je suis persuadé qu'avec l'incroyable puissance de ce club et la passion de nos nombreux collaborateurs motivés, nous remporterons ensemble de grandes victoires», a déclaré Ricken, qui avait marqué l'un des trois buts de la victoire 3-1 du club de la Ruhr en finale de la Ligue des champions 1997 contre la Juventus.

Selon son président Reinhold Lunow, Lars Ricken apportera une importante plus-value par son «expertise, son vaste réseau et son énorme identification avec son club d'origine».

Le Borussia Dortmund est 5e de la Bundesliga après 30 journées, à deux longueurs de Leipzig, 4e et dernier qualifié pour la prochaine C1. Il disputera les demi-finales de la Ligue des champions début mai face au PSG.

ATS