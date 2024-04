Le Bayern Munich s'est difficilement imposé sur sa pelouse de l'Allianz Arena contre le relégable Cologne 2-0 samedi après-midi. Le club bavarois a toutefois perdu sur blessure son attaquant Kingsley Coman, à quatre jours du quart de finale retour de C1 contre Arsenal (2-2 à l'aller).

Le Bayern Munich n’abdique pas encore. KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

A cinq journées de la fin de la Bundesliga, le Bayern compte 13 points de retard sur le leader invaincu, le Bayer Leverkusen (63 contre 76), qui devra s'imposer dimanche (17h30) dans sa BayArena contre le Werder Brême pour assurer mathématiquement un premier titre de champion d'Allemagne.

La victoire munichoise s'est construite en seconde période par Raphaël Guerreiro (65e) et Thomas Müller (90e+3). Grâce à cette victoire, les Munichois conservent leur sept points d'avance sur le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, 4e et 5e avec 56 points, respectivement vainqueurs contre Wolfsburg (3-0) et sur la pelouse de Mönchengladbach (2-1).

Stuttgart (3e, 60 points) reçoit Francfort (6e, 42 pts) samedi en début de soirée (18h30) et peut revenir à égalité sur le Bayern Munich en cas de succès. Les quatre premières places de la Bundesliga sont qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.