Deux visages différents, une défense irrégulière mais une attaque aux dangers multiples : le Borussia Dortmund, soutenu par son indéfectible Mur jaune, est l'invité-surprise du dernier carré de la Ligue des champions, où l'attend le Paris Saint-Germain pour une place à Wembley le 1er juin.

Dortmund – Atlético 4-2 UEFA Champions League, Quarts de finale, Match retour 17.04.2024

AFP Nicolas Larchevêque

La présence de Dortmund en demi-finales de la C1, pour la première fois depuis 2013 et l'épopée des hommes de Jürgen Klopp jusqu'à la finale à Wembley contre le Bayern (défaite 2-1), n'était pas particulièrement attendue.

D'autant qu'en Bundesliga, le club de la Ruhr se trouve à des années-lumières (23 points d'écart) du Bayer Leverkusen, sacré champion après 29 journées. Et il va devoir batailler avec Leipzig pour la 4e place lors des cinq dernières journées, pour assurer sa place pour la prochaine Ligue des champions, ce qui va lui coûter des forces d'ici à la double confrontation face au PSG.

Les coéquipiers de Gregor Kobel ont montré cette saison deux visages totalement différents. Autant ils ont été dépassés en championnat au coeur de l'automne (six points sur 24 possibles entre la fin octobre et la trêve hivernale), autant ils sont apparus conquérants sur la scène continentale, vainqueur d'un groupe très relevé devant le PSG, l'AC Milan et Newcastle.

Ce parcours européen a permis à Edin Terzic de sauver sa place sur le banc du Borussia entre Noël et le Nouvel An. «En tant que dirigeant, c'est parfois bien de ne pas se laisser entraîner, mais de rester dans l'analyse et de garder la tête froide», a souligné mercredi le patron du Borussia Hans-Joachim Watzke, à l'agence de presse allemande SID, filiale de l'AFP.

L'irrégularité chronique de la défense

A l'image du champion du monde 2014 Mats Hummels (35 ans), 500 matches sous les couleurs de Dortmund depuis mardi, la défense du Borussia fait preuve d'une irrégularité chronique, résumée dans les 90 minutes du quart de finale retour contre l'Atlético.

En première période, comme à Milan à l'automne ou à Munich contre le Bayern fin mars, Hummels a été parfait, taclant partout, véritable force dissuasive. De surcroit, l'ouverture du score de Julian Brandt est en outre venue de sa classique passe de l'extérieur du pied droit au-dessus de la défense adverse.

En seconde période, après une tête de Mario Hermoso sans danger apparent, Hummels s'est pris les pieds dans le tapis et a surpris son gardien Gregor Kobel pour un but contre son camp qui a remis les Colchoneros dans la partie. Sur les quatre buts madrilènes à l'aller et au retour, trois sont venus d'énormes erreurs individuelles de l'arrière-garde.

Une attaque protéiforme revigorée

Portée par Marcel Sabitzer, arrivé l'été dernier en provenance du Bayern, Julian Brandt, Karim Adeyemi ou encore Jadon Sancho, qui revit dans la Ruhr, l'attaque de Dortmund a retrouvé de l'allant, à l'image de Niclas Füllkrug, auteur du but du 3-2 contre Madrid, après neuf matches sans marquer.

L'avant-centre de la Mannschaft est arrivé à la fin du mercato estival 2023 pour seconder Sébastien Haller. L'Ivoirien, revenu blessé après son triomphe en Coupe d'Afrique des nations, a rejoué fin mars avec Dortmund, mais a rechuté la semaine dernière et est très incertain pour la demie contre le PSG.

Le soutien indéfectible du Mur jaune

«C'est ma cinquième année ici, les supporters ne m'ont jamais déçu», a apprécié Julian Brandt mardi soir après la qualification pour les demies aux dépens de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, dans une ambiance volcanique.

Pour fêter ses 50 ans d'existence, le Westfalenstadion a vécu mardi une de ces soirées qui écrivent la légende du club et de ce stade, construit pour le Mondial 1974 en Allemagne, et totalement indissociable de son mythique Mur jaune. Depuis l'autorisation par l'UEFA des tribunes debout dans les compétitions européennes en 2022/23, ce sont près de 25’000 supporters du BVB qui se massent dans cette immense «Südtribüne», qui rend cette enceinte unique.