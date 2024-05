Le Britannique Lando Norris (McLaren) qui a enfin décroché sa première victoire en Formule 1 dimanche à Miami, n'a «jamais douté» qu'il parviendrait un jour à monter sur la première marche du podium. Réaction.

AFP Nicolas Larchevêque

Comment vous sentiez-vous sur la première marche du podium ?

«C'était incroyable. Le public était génial et toute l'équipe était là. Il a fallu travailler dur pour en arriver là donc ce n'est que de la joie et des sourires, ce qui n'est pas toujours le cas. J'avais rêvé de ce jour parfois et je ne savais pas quand ça allait ou si ça allait arriver mais cela s'est produit aujourd'hui. Mon esprit devenait fou et j'ai pensé à beaucoup de choses, c'était bien de se remémorer tout ce qui m'a permis de vivre ce moment. Décrocher sa première victoire est toujours incroyable.»

Avez-vous douté d'obtenir cette victoire un jour ?

«J'avais parfois été proche mais je n'avais jamais été capable de convertir cela en victoire. Je n'ai jamais douté alors que beaucoup de gens doutaient que je parvienne un jour à gagner. Je n'étais pas inquiet et j'étais même plus confiant que jamais cette saison d'avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner. J'ai été patient, je faisais juste mon boulot, faire de mon mieux lors des courses et des qualifications. Je savais que mon moment allait venir. Je l'avais dit ce matin et pourtant je ne suis pas souvent optimiste.»

Pensiez-vous pouvoir gagner quand vous étiez sixième à la fin du premier tour de course ?

«Non. Mais mon rythme était très bon sur le premier relais, je pouvais voir Max (Verstappen) et quand on peut le voir, il y a de l'espoir car ce n'est pas souvent que ça arrive ! Tout le monde s'est arrêté devant moi et j'ai eu de la chance avec la voiture de sécurité, je l'admets. Parfois, il faut avoir ce brin de chance comme aujourd'hui mais je le prends avec grand plaisir. Après la voiture de sécurité, j'étais confiant de pouvoir gagner car nous avions un très bon rythme.»

Quel quiproquo ! La Safety Car s'est positionnée devant Verstappen et non devant Norris... qui a pu s'arrêter et ressortir seul devant ! 🤯



Est-ce le jour de gloire pour Lando Norris ?? 🏆 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/KoFPPY6UOP — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 5, 2024

Pensiez-vous pouvoir remporter une course cette saison malgré la domination de Red Bull ?

«J'avais dit en début de saison qu'on pourrait gagner des courses et beaucoup de gens en doutaient mais moi j'étais confiant. Il y a un an, on ne disputait même pas la deuxième partie des qualifications ici à Miami (Lando Norris s'était élancé en 16e position et son coéquipier australien Oscar Piastri 19e). L'équipe a réalisé un travail incroyable pour nous amener d'où nous étions l'an dernier à là où nous sommes maintenant. J'espère que ce n'est que le début et qu'il y aura d'autres victoires.»

Qu'allez-vous faire ce (dimanche) soir ?

«On devait prendre l'avion ce soir, mais finalement on ne le prendra que demain (lundi) ! Je ne vais pas dormir, je vais faire la fête toute la nuit. Je vais en profiter à fond car cela n'arrive qu'une fois une première victoire et ça tombe bien que ce soit à Miami. J'aurais bien aimé qu'elle arrive à domicile, à Silverstone, où j'espère reproduire cela. Mais Miami c'est vraiment beaucoup mieux pour sortir faire la fête ! Ce sera une belle soirée.»

Propos recueillis en conférence de presse