L'équipe de Suisse en découdra mardi avec l'une des plus grandes stars du football féminin. L'attaquante norvégienne Ada Hegerberg se bat pour son équipe et pour elle-même, sur et en dehors du terrain.

Ada Hegerberg est une star. Mais à 28 ans, elle est forcément bien consciente que pour briller individuellement, l'équipe entière doit fonctionner. Pour cette Coupe du monde, il est important d'être réaliste: «Nous sommes la petite Norvège», a-t-elle rappelé dans une interview au journal norvégien «VG».

Même si la Norvège n'a pas la taille des Etats-Unis, le pays scandinave n'est pas si petit dans le football féminin. La première place du groupe est l'objectif déclaré. «Elles font même partie des grandes favorites», a souligné la coach de l'équipe de Suisse Inka Grings devant les médias à Dunedin. Selon elle, la Norvège est particulièrement forte sur le plan offensif.

Premier Ballon d'or féminin

Et Ada Hegerberg est à l'âme de l'attaque norvégienne. Avec 59 réalisations, elle est la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions. Son club actuel, l'Olympique lyonnais, a conquis huit titres en Ligue des champions au total, et Ada Hegerberg a participé à quatre de ces sacres.

«Ada possède une force mentale et physique au-dessus de la moyenne», explique ainsi l'ex-président de l'OL Jean-Michel Aulas, cité dans un communiqué de presse de l'UEFA. Il ne tarit pas d'éloges à propos de celle qui était devenue en 2018 le premier Ballon d'or du football féminin.

Tout ne fut cependant pas toujours rose pour Ada Hegerberg. Après avoir signé le triplé Ligue des champions/Championnat/Coupe de France en 2019 avec l'OL, elle a vécu deux saisons compliquées marquées par une déchirure d'un ligament croisé puis une fracture du tibia. Mais elle a retrouvé son meilleur niveau lors de l'exercice 2021/22, triomphant une nouvelle fois en Ligue des champions.

Plus de respect pour les femmes

La Norvégienne a également mené ses combats en dehors du terrain. En 2017, elle avait claqué la porte de l'équipe nationale en raison d'un désaccord sur les primes avec la Fédération norvégienne. Elle n'est revenue en sélection que cinq ans plus tard, brillant dès son premier match en réussissant un triplé face au Kosovo en éliminatoire de ce Mondial en mars 2022.

Les défis sont toujours les mêmes, a-t-elle déclaré dans un entretien avec le journal britannique «The Guardian». Pour elle, il ne s'agit pas en premier lieu de l'égalité des salaires. Il s'agit d'être prises au sérieux. La discussion consomme beaucoup d'énergie, une énergie qui devrait être réservée à la seule pratique du football, estime Ada Hegerberg.

C'est d'ailleurs aussi pour cela que les Suissesses se sont montrées discrètes sur le sujet avant le début du tournoi. Mais elles ne pourront pas se permettre de l'être mardi face à une équipe avide de revanche: éliminée dès la phase de poules de l'Euro 2022, la Norvège a subi la loi de la Nouvelle-Zélande (1-0) jeudi en ouverture de ce Mondial 2023.

Les joueuses d'Inka Grings sont parfaitement conscientes de la difficulté de la tâche qui les attend à Hamilton. La défenseure Luana Bühler se prépare à affronter une attaquante «affamée» qui ne craint pas les duels, a-t-elle souligné à propos d'Ada Hegerberg. «Mais si nous résistons, elle n'aura pas toujours du plaisir sur le terrain», a-t-elle conclu.

