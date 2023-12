Lors de la rencontre d'Eredivisie opposant l'Ajax Amsterdam au PEC Zwolle dimanche dernier, Steven Berghuis a manqué une incroyable opportunité d'assurer une quatrième victoire de rang, toutes compétitions confondues, au club amstellodamois.

Steven Berghuis peut s'en mordre les doigts. IMAGO

Après un début de saison catastrophique, l’Ajax Amsterdam remonte petit à petit la pente. Cinquièmes au classement, alors qu'ils pointaient encore à la dix-huitième et dernière place début novembre, les Ajacides recevaient dimanche 17 décembre le PEC Zwolle pour le compte de la 16e journée d’Eredivisie (championnat néerlandais).

Et alors qu’on venait d'entrer dans le dernier quart d'heure de la partie et que les Blanc et Rouge menaient 2-1, Steven Berghuis a gâché une occasion en or de faire le break. Seul face au but, n'ayant plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, l’international néerlandais a tout simplement manqué l’immanquable :

Berghuis with one of the worst misses you'll ever seen 🙈🙈 pic.twitter.com/lQiU2O9YKf — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) December 17, 2023

Un raté lourd de conséquences puisque quelques minutes plus tard Zwolle ira arracher l’égalisation (2-2).