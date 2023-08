L’équipe blue Sport en Suisse romande étoffe son contingent. Le détenteur des plus importants droits de diffusion du football en Suisse a la fierté d’annoncer les engagements de Guillaume Hoarau et Kevin Fickentscher en tant que consultants.

Guillaume Hoarau : «Cette année chez blue, on va kiffer !» L’équipe blue Sport en Suisse romande étoffe son contingent. Le détenteur des plus importants droits de diffusion du football en Suisse a la fierté d’annoncer l’engagement de Guillaume Hoarau en tant que consultants. 21.08.2023

Ancien attaquant international français et joueur du PSG, Guillaume Hoarau a aussi notamment marqué la Suisse avec plus de 100 buts en Super League. Cet attaquant talentueux a effectué des passages remarqués à Young Boys et au FC Sion. Désormais retraité des terrains, il a fondé une académie de foot à la Réunion. Kevin Fickentscher est quant à lui une figure emblématique du FC Sion dont il a longtemps été le gardien et le capitaine. Son franc-parler et sa capacité d’analyse «à chaud» ont toujours été appréciés par le public.

Avec ce nouveau duo, blue Sport réalise un gros coup. Les téléspectateurs pourront découvrir Guillaume Hoarau et Kevin Fickentscher dans les différentes émissions mais aussi en qualité de co-commentateurs lors de rencontres de foot suisse et international.

