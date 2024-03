L'ASF a présenté juste avant Pâques les nouveaux maillots domicile et extérieur de l'équipe nationale pour le championnat d'Europe 2024. Contrairement à l'Allemagne, pays hôte de l'Euro (avec une version rose), aucune surprise côté helvétique.

ATS

Le maillot domicile en rouge et le maillot extérieur en blanc correspondent au design traditionnel. Sur le maillot domicile, des fleurs d'edelweiss apparaissent. Sur le maillot extérieur, on retrouve le lien avec la neige, les montagnes et la glace dans des accents bleus. Les nouveaux maillots sont disponibles dès maintenant dans le commerce.

bi, ats