L'équipe de Suisse dames pourra à nouveau compter sur Ana-Maria Crnogorcevic pour les prochains matches de la Ligue des nations contre la Suède et à Zurich contre l'Espagne.

Pour ces deux matches, la sélectionneuse nationale Inka Grings a changé quatre joueuses par rapport à son cadre précédent.

Les Suissesses ont manqué leur entrée en lice pour la première de la Ligue des nations dames en septembre à domicile contre l'Italie (0-1) et contre l'Espagne (0-5). Pis, elles n'ont inscrit aucun but. Certains reproches avaient pu être adressés à la coach avec la non-sélection d'Ana-Maria Crnogorcevic, détentrice du record de sélections (151 matches) et du record de buts inscrits avec l'équipe nationale (71 réussites).

Certaines informations avaient laissé entendre que Crnogorcevic n'a pas été appelée parce qu'elle avait émis des critiques publiques à l'encontre de la coach Inka Grings. Cette fois-ci, pour les matches en Suède et contre les championnes du monde espagnoles, la coach et l'attaquante vont commencer une nouvelle collaboration. Inka Grings a pris l'initiative de se rendre à Madrid pour avoir une discussion avec Crnogorcevic, qui porte les couleurs de l'Atletico cette saison. L'Allemande et la Bernoise de 33 ans ont pu mettre à plat tous les sujets de tension.

Outre Crnogorcevic, Svenja Fölmli (SC Fribourg/GER) revient également dans le cercle de l'équipe nationale. Elle avait dû faire l'impasse sur la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison de la déchirure d'un ligament croisé. Sont également de retour la portière Noemi Benz et la défenseuse Julia Stierli.

La sélection suisse Gardiennes: Noemi Benz (Zurich), Elvira Herzog (Leipzig), Livia Peng (Bremen).

Défense: Eseosa Aigbogun (AS Rome), Luana Bühler (Tottenham), Viola Calligaris (Paris Saint Germain), Noemi Ivelj (Grasshopper), Noelle Maritz (Arsenal), Nadine Riesen (Eintracht Francfort), Julia Stierli (Zurich).

Milieu de terrain et attaque: Ramona Bachmann (Paris Saint Germain), Ana-Maria Crnogorcevic (Atletico Madrid), Svenja Fölmli (SC Fribourg), Alisha Lehmann (Aston Villa), Sandrine Mauron (Servette Chênois), Alayah Pilgrim (Zurich), Seraina Piubel (Zurich), Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort), Coumba Sow (Bâle), Meriame Terchoun (Dijon), Smilla Vallotto (Hammarby), Lia Wälti (Arsenal), Riola Xhemaili (Wolfsburg). Montre plus

