L'international suédois Kristoffer Olsson, victime d'une maladie inflammatoire extrêmement rare des vaisseaux cérébraux, a quitté l'hôpital pour un centre de rééducation, a annoncé lundi son club danois, le FC Midtjylland (FCM).

Kristoffer Olsson est en meilleure forme IMAGO/Bildbyran

«Kristoffer n'est plus sous assistance respiratoire et a été transféré au Neurocentre Hammel, (...) spécialisé dans la rééducation avancée des troubles neurologiques», a indiqué le FCM dans un communiqué précisant que le milieu de terrain de 28 ans n'a retrouvé ni la parole ni ses fonctions motrices.

«Les spécialistes estiment que la période de rééducation durera plusieurs mois» et nécessitera plusieurs traitements, rendant prématuré tout pronostic définitif, est-il souligné.

Le 20 février dernier, le footballeur avait perdu connaissance à son domicile et été transféré à l'hôpital universitaire d'Aarhus, où il avait été placé sous respirateur.

Son diagnostic exact n'avait alors pas été révélé. D'après FCM, il a souffert de plusieurs caillots sanguins dans le cerveau.

Natif de Norrköping (est de la Suède) et père d'un enfant, Olsson avait fait ses débuts à Arsenal avant de jouer au FCM et à AIK (Stockholm) puis à Krasnodar et Anderlecht avant de rejoindre à nouveau le FCM l'été dernier.