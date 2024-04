L'effectif 2024/25 du CP Berne prend forme. Les Ours annoncent avoir engagé le défenseur Anton Lindholm et les attaquants Victor Ejdsell et Kalle Kossila pour les deux prochaines saisons.

Anton Lindholm (29 ans) a disputé les deux dernières saisons depuis son retour de la NHL (Colorado) avec Leksands IF. Il a participé aux deux derniers championnats du monde, mais ne figure pas cette semaine dans la sélection suédoise pour le match de jeudi à Kloten contre la Suisse.

Victor Ejdsell (28 ans) débarque lui aussi du championnat suédois (Färjestads BK), et ne fait plus non plus partie de l'équipe de Suède qui prépare le Mondial. Le Finlandais Kalle Kossila (31 ans) évoluait également en SHL, aux Växjö Lakers, avec lesquels il a remporté le titre national il y a un an.

