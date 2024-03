Classique des play-off, le quart de finale entre Zoug et Berne connaîtra son dénouement lors d'un acte VII, samedi soir en Suisse centrale. Si l'on en croit les statistiques des trois dernières séries entre les deux équipes, le gardien Leonardo Genoni sortira vainqueur avec l'EVZ. Mais tout est évidemment possible.

Le CP Berne de Jussi Tapola affrontera Zoug dans un 7e match de tous les dangers. ats

Berne a maîtrisé son sujet mardi soir, s'imposant 3-0 pour égaliser à 3-3 dans la série. Difficile toutefois de donner une signification particulière à cette victoire, les deux équipes ayant affiché un visage différent à chaque sortie.

Coach zougois, Dan Tangnes n'avait d'ailleurs pas perdu sa sérénité à l'issue du match no 6. Quant à Jussi Tapola, il affichait son sourire habituel après cette performance convaincante de son équipe à domicile, sans accorder trop d'importance à un match au terme duquel les compteurs sont remis à zéro.

Deux équipes imprévisibles

Fins tacticiens, les deux coaches avaient pour jeudi la même feuille de route: ils ont accordé à leurs joueurs un jour de congé pour recharger les batteries et être prêts pour un match no 7 «à la vie, à la mort». Un match no 7 qui sera un «mental game», comme ils s'accordaient à le dire.

Tout ce qui s'est passé lors des six matches précédents ne compte plus. Un pronostic? Difficile à établir, d'autant plus que les deux équipes se sont montrées très inconstantes ces derniers temps, en ce qui concerne l'offensive mais aussi la défense. Elles sont toutes deux imprévisibles.

Le «calvaire» de Tapola

Le choix du gardien au «SCB» sera particulièrement intéressant. On pourrait penser que Philip Wüthrich, avec son blanchissage lors de l'acte VI, a pris la décision à la place de son coach. Mais Tapola ne se laisse pas aller à des confidences: «Nous avons plusieurs options», rappelle-t-il.

Le technicien finlandais veut simplement dire qu'il peut utiliser six des sept étrangers qu'il à sa disposition, dont le gardien suédois Adam Reideborn, vainqueur de la KHL avec le CSKA Moscou ces deux dernières années.

Mais, après son irritant changement de gardien lors du match 5, lorsque Wüthrich avait été remplacé après deux buts impossibles à arrêter, Tapola aura-t-il à nouveau le courage de retirer sa confiance au Suisse après sa prestation irréprochable de mercredi? «Nous avons deux bons gardiens», dit Tapola.

«C'est nous qui prenons la décision et qui assumons la responsabilité». A la fin, c'est toujours la même chose: «Si tu gagnes, tu as pris la bonne décision, si tu ne gagnes pas, tu n'as pas pris la bonne décision. Notre objectif est de progresser», conclut-il.

Genoni : faire pencher la balance

Du côté adverse, Leonardo Genoni est le numéro 1 incontesté dans les buts zougois. Le septuple champion est une fois de plus au sommet de son art en play-off, avec 93,26 % d'arrêts. Et une autre statistique en impose: lors des trois dernières séries qui ont opposé Zoug et Berne, Genoni est toujours sorti vainqueur.

Lors des finales de 2017 (4-2) et 2019 (4-1), Genoni a permis au CP Berne de remporter le titre de champion, et en 2021, il s'est imposé avec Zoug en quart de finale (4-2) contre son ancien club. Lors du dernier match no 7 de l'EVZ, il était également au centre de l'attention, en finale contre les Zurich Lions en 2022.

dom, ats