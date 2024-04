Les play-off de NHL commencent samedi avec le duel entre les Carolina Hurricanes et les New York Islanders. Quatre Suisses sont en lice, mais il leur sera bien difficile de soulever la Coupe Stanley.

Roman Josi sort d’une magnifique saison régulière à titre personnel. IMAGO/USA TODAY Network

A en croire les bookmakers, c'est à l'Est qu'il faut chercher le vainqueur de cette saison. Les mieux placés sont les Carolina Hurricanes devant les Florida Panthers, puis les Edmonton Oilers de Connor McDavid. Mais les instituts de paris n'ont pas dégagé de grand favori et six équipes se tiennent avec encore Colorado, les New York Rangers et Dallas.

Josi face à Suter

On le voit, aucune de ces six organisations ne compte de joueur suisse dans ses rangs. L'équipe la mieux classée avec un Helvète dans son contingent vient de Vancouver. Les Canucks, avec un Pius Suter auteur de 29 points (14 buts) en 67 parties, ont remporté la division Pacifique devant les Edmonton Oilers. Le Zurichois a su tenir la troisième ligne canadienne.

Au premier tour, les Canucks se frotteront aux Nashville Predators de Roman Josi. Le baron de la défense et capitaine de sa franchise a sorti une saison magnifique avec 85 points (23 buts) en 82 matches. Les Preds ont obtenu l'une des deux wild-cards avec 99 points, soit dix de moins que les Canucks.

Vancouver peut compter sur l'Américain J.T. Miller qui a inscrit 103 points et possède en Brock Boeser un attaquant qui a atteint le plateau des 40 buts. Mais les deux vedettes se nomment Elias Pettersson et Quinn Hughes, défenseur et frère de Jack, coéquipier de la cohorte helvétique à New Jersey.

Fiala face à McDavid

Le vainqueur de ce duel retrouvera le gagnant de la série entre Edmonton et Los Angeles. Les Kings de Kevin Fiala ont terminé cinq points derrière les Canadiens et ne seront pas favoris. Le Saint-Gallois, bientôt papa, a réussi 73 points (29 buts) en 82 parties.

En face, les Oilers comptent beaucoup sur McDavid (132 pts), sur Leon Draisaitl (106 pts) et sur Zach Hyman (54 buts). Mais revient encore et toujours la question du gardien et de la défense pour aller au bout. La saison passée, Edmonton avait éliminé les Kings en six parties. Même issue cette année ?

Dernier Suisse à prendre part à ces joutes printanières, Nino Niederreiter a connu un bon début de mois de mars avec quatre buts en trois matches avant de s'éteindre. 14 rencontres sans un point avant un assist lors de la dernière rencontre de saison régulière.

Winnipeg est d'ailleurs sur une phase incroyablement positive avec huit victoires consécutives. Mais les Canadiens s'attaquent à l'Avalanche du Colorado et ses vedettes Nathan MacKinnon (140 pts), Mikko Rantanen (104 pts) et Cale Makar (90 pts). Vainqueurs de la Coupe Stanley en 2022, les joueurs de Denver ont à coeur de revivre ça et ils savent comment cela fonctionne pour y arriver.

