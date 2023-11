Ditaji Kambundji et Jason Joseph ont été élus «athlètes de l'année» 2023 par les fans un jury d'expert. Audrey Werro (révélation), le relais masculin U20 de 4x100 m (équipe) et Claudine Müller (entraîneur) ont aussi été distingués.

Ditaji Kambundji a été élue athlète de l’année. KEYSTONE

Pour un verdict sans ambages : dans les catégories principales, ce sont Ditaji Kambundji (STB) et Jason Joseph (LC Therwil) qui ont été élus. Comme tous les autres vainqueurs, les deux spécialistes de haies ont été dévoilés et célébrés à l’occasion de la Swiss Athletics Night dans le Bierhübeli de Berne.

A 21 ans, Ditaji Kambundji a montré des performances de grande classe aussi bien en salle qu'en plein air. Aux Championnats de Suisse en salle à St-Gall, elle a porté à 7"81 le record suisse du 60 m haies et s'est catapultée au troisième rang de la liste des meilleures Européennes de la saison. Deux semaines plus tard, elle a brillé aux Européens en salle à Istanbul en remportant la médaille de bronze.

En été, Kambundji a multiplié les exploits. Aux CE U23 à Espoo (FIN), elle a remporté facilement le titre de championne d'Europe sur 100 m haies. Au Meeting Citius de Berne, elle a abaissé dans l'intervalle de moins d'une heure et demie à 12"51 puis même à 12"47 le record suisse de la spécialité, Aux Mondiaux à Budapest (HUN), la jeune Bernoise était la seule Européenne de la finale du 100 m haies, terminée à la 7e place.

Jason Joseph se retourne lui aussi sur la meilleure saison de sa carrière avec plusieurs records nationaux à la clé, en salle et en plein air. Le Bâlois de 25 ans a su convaincre par sa constance et son niveau élevés. Aux Européens en salle à Istanbul, il a été à la hauteur de son rôle de favori et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a été sacré champion d’Europe indoor du 60 m haies dans le temps de 7"41: record suisse et premier titre élite pour Joseph.

En plein air, il a battu à quatre reprises le record national du 110 m haies. Aux Mondiaux à Budapest, il a terminé 7e et deuxième meilleure Européen de la finale mondiale. Son record suisse est désormais de 13"07, meilleure performance européenne de l’année.

ATS