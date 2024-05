Gravement accidenté début avril lors du Tour du Pays basque, Jonas Vingegaard a effectué sa première sortie à vélo mardi, affirmant dans une vidéo qu'il allait «de mieux en mieux». «C'est la première fois que je reprends le vélo à l'extérieur, et c'est vraiment agréable d'être capable de rouler de nouveau normalement», affirme le double vainqueur du Tour de France dans ce message de 45 secondes posté sur X.

La Visma-Lease a Bike a partagé une vidéo de Jonas Vingegaard, qui a repris l'entraînement en extérieur plus d'un mois après sa grave chute. Le Danois, dont l'état "s'améliore de jour en jour", espère être sur le Tour de France et "au top" de sa forme.

«Je me sens bien, ça s'améliore de jour en jour. Evidemment j'espère être au départ du Tour de France le 29 juin mais on ne sait pas exactement comment va se passer ma convalescence et mon retour en forme. Je ferai tout ce qui est possible pour y être», ajoute-t-il, filmé en pleine campagne en tenue de course de son équipe Visma-Lease a bike, debout à côté de son vélo.

Victime de fractures de la clavicule et de plusieurs côtes, d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire, le coureur de 27 ans avait passé une douzaine de jours à l'hôpital.

