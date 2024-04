Candace Parker, l'une des plus grandes joueuses américaines de basket, double championne olympique, a annoncé dimanche qu'elle mettait un terme à sa carrière à 38 ans.

Candace Parker dit stop. IMAGO

ATS

Parker possède l'un des plus beaux palmarès de son sport avec deux titres olympiques (2008 et 2012), trois titres de championne WNBA (2016, 2021 et 2023), ligue dont elle a été la MVP en 2008 et 2013, un titre en Euroleague avec le club russe d'Ekaterinbourg (2013), et deux titres universitaires en 2007 et 2008 qui avaient lancé sa carrière.

L'intérieure de 1,93 m, ancienne des Los Angeles Sparks, a terminé sa carrière avec les Las Vegas Aces, vainqueurs du championnat professionnel féminin en 2023. Elle n'avait pu aller au bout de la saison en raison d'une blessure.

Parker annonce de nombreux projets dans les affaires, «je serai propriétaire d'une franchise NBA et d'une en WNBA», prévient celle qui a déjà officié comme consultante pour la chaîne TNT.

ATS